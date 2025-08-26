웹툰 ‘상남자’ 드라마화, 내년 크랭크인…김희원, ‘조명가게’ 이어 두번째 연출

네이버웹툰에서 매주 금요일 인기리에 연재 중인 ‘상남자’(글 하늘소, 그림 도가도, 원작 김태궁)가 김희원 감독 합류와 함께 내년 크랭크인을 목표로, 본격적인 드라마 제작에 나선다.

웹툰 ‘상남자’는 평범한 직장인에서 출발해 오로지 성공만을 바라보며, 기업 최고 경영자의 자리에 오른 남자, 한유현의 인생을 담은 작품이다. 끝없이 욕망을 좇는 과정에서 사랑하는 모든 것을 잃게 된 주인공이, 다시 입사 면접 시험을 보는 젊은 시절로의 회귀를 통해 후회로 가득 찬 그의 인생을 재도전하는 흥미로운 설정으로 독자들에게 강한 공감을 불러일으키며 큰 인기를 끌고 있는 작품이다.

드라마 ‘상남자’의 연출은 디즈니 플러스 시리즈 ‘조명가게’로 성공적인 데뷔를 마친 김희원 감독이 맡는다. 김 감독은 제61회 백상예술대상 연출상 후보에 오르며, 단박에 연출력을 인정받았다. 차기작에 대한 관심이 쏠리는 가운데 김희원 감독이 ‘상남자’의 제작에 참여를 결정해 이목을 집중시키고 있다. 일상을 바라보는 따뜻한 시선으로 많은 이들의 공감을 받을 작품이 나올 것으로 기대된다.

원작은 김태궁 작가의 동명 웹소설로 2020년 웹툰화되어 네이버웹툰에서 첫 선을 보였다. 뛰어난 각색과 섬세한 작화, 완성도 높은 연출로 요일 웹툰 상위권에 꾸준히 이름을 올리며 팬덤을 확보했다. 글로벌 누적 조회수 4억 7천만 회를 돌파한 웹툰 ‘상남자’는 영어, 일본어, 인도네시아어, 태국어 등의 언어로 번역되어 해외 독자들과도 만나고 있다. 특히 일본 라인망가에서는 직장인들의 희로애락을 현실감 있게 담아내며 현지 독자층을 사로잡았고, 휴먼 드라마 장르 인기순위 1위를 기록하며 큰 관심을 얻었다.

드라마 ‘상남자’의 제작은 최근 넷플릭스 시리즈 ‘중증외상센터’, 영화 ‘좀비딸’ 등 연이은 흥행작으로 역량을 인정받은 네이버웹툰의 자회사 스튜디오N이 맡았다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]