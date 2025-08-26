존박, “셀프 기우제” 통했나? ‘존이냐 박이냐’ 아이브 가을 출연

가수 존박이 ‘셀프 기우제’에 성공했다.

지난 25일 존박은 유튜브 채널 ‘존이냐박이냐’를 통해 ‘셀프 기우제’를 지내는 새로운 영상을 공개했다.

그는 앞서 두 차례 시도했던 기우제를 언급하며 “그때 실패해서 힘이 좀 빠졌다. 그래서 오늘은 타깃을 바꿔보았다”라며 그룹 아이브를 소개했다. 존박은 기우제 퍼포먼스로 에스파의 노래를 두 번 불렀지만 멤버들이 나타나지 않아 실패했다며, “세 번까지는 저도 사람인지라 상처를 받는다”라고 농담을 던졌다.

이후 결연한 모습으로 아이브의 신곡 ‘XOXZ’를 부르기 시작했다. 부드러운 목소리와 낮은 옥타브로 재해석해 새로운 매력을 더했다. 노래를 마친 뒤에는 간절히 기도하는 모습으로 시청자들의 웃음을 자아냈다.

존박의 바람이 통한 듯 실제로 아이브 멤버 가을 소환에 성공했다. 그는 “기우제가 성공했는데 한 분만 소환됐다. 연금술이 작동하다 만 것 같다”라고 재치 있게 말했다. 이에 가을은 “어디선가 저를 부르는 소리가 들려 찾아왔다. 하지만 나머지 5명은 아직”이라며 웃음을 더했다.

또한 가을은 평소 존박의 커버 영상과 그가 출연했던 추리 예능 ‘더 타임 호텔’을 즐겨봤다며 훈훈한 팬심을 드러냈다.

이날 두 사람은 빠르게 질의응답을 진행하는 ‘스피드 Q&A’와 영어 가사를 해석하고 분석하는 ‘가사 해석 의식’ 코너를 함께했다.

가을이 좋아하는 곡으로 CL의 ‘LIFTED’를 선곡해 부르자, 존박은 비트박스로 화음을 맞추며 편안하고 유쾌한 분위기를 이끌었다.

또한 ‘가사 해석 의식’에서 가을이 신곡 ‘XOXZ’의 의미를 “잘자, 사랑해, 꿈에서 만나”라고 설명하자, 존박은 “아이브가 만들어낸 신조어”라며 감탄했다. 이어 “함께 따라 해보자”라며 영어 선생님 같은 지적인 면모를 보여줬다.

가을이 “가끔 아이돌 가사에 말이 안 되는 경우가 있지 않느냐. 그러면 신경 쓰이지 않으시냐”라고 묻자, 그는 “그럴 땐 정말 무료로 고쳐드리고 싶다”라며 “우리나라 아이돌 음악은 세계 음악이라, 이질감 없는 멋진 영어 가사였으면 좋겠다”라는 생각을 밝혔다.

존박은 “이번이 세 번째 기우제 시도인데 처음으로 제 노래가 하늘에 닿았다. 가을 님께서 자리를 빛내주셨다. 너무 감사드린다”라며 마지막 인사를 전했다.

한편, 존박은 유튜브 채널 ‘존이냐박이냐’를 통해 친근하고 유쾌한 모습으로 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

