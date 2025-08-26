‘9월 재혼’ 김병만, ♥아내+자녀 최초 공개…“무명 시절 교제했던 옛 연인이었다” (조선의 사랑꾼)

개그맨 김병만이 이혼 사연과 함께 자신의 ‘구세주’가 된 가족들을 공개했다.

25일 방송된 '조선의 사랑꾼'에서는 '9월 결혼'을 발표한 개그맨 김병만이 사랑스러운 가족들과 함께 새로운 사랑꾼으로 합류했다. 이날 방송 전국 시청률은 4.4%, 분당 최고 시청률은 4.7%(닐슨코리아, 전국 기준)까지 치솟으며 전체 시청률 1위를 기록했다. 제주도에서 인터뷰에 나선 김병만은 "많은 분들이 제가 방송에 하도 안 나오니까 ‘자숙’ 아니냐고 하셨다. 제가 정신적인 요양도 있고, 새출발 준비를 하다 보니 오랜만에 복귀하게 된 것"이라고 조심스럽게 근황을 밝혔다.

김병만은 "어디까지 이야기해야 사실로 믿어주실까"라며 조심스럽게 말문을 열었다. 그에 따르면 어머니를 모시고 살았던 김병만은 2010년 혼인 신고를 하며 어머니와 분가하게 됐다. 또 전처에게 주민등록증과 공인인증서까지 전부 맡기며 경제권을 일임했지만, 그는 "한도 2~3천만 원짜리 체크 카드가 '카드 한도 초과됐다’는 이야기를 많이 들었다"고 밝혔다. 이어 김병만은 "2017년 촬영 중에 척추가 부러졌을 때도, 미국 병원에서 제가 ‘장애인이 되느냐 마느냐’ 하는 순간에도 전처는 오지 않았다"며 고개를 떨궜다.

그럼에도 왜 이혼을 하지 않았냐는 말에, 김병만은 "가난에서 탈출하고 제일 두려웠던 게, 다시 가난으로 돌아가는 것이었다. '다시는 우리 엄마를 식당 일 시키지 않겠다'는 마음이었다. 그래서 커리어를 지키고 살았다"고 답했다. 김병만은 8번의 시도 끝에 개그맨 시험에 합격한 상황이었고, 그 당시만 해도 이혼은 연예인에게 큰 낙인이었다. 이런 스트레스 상황에서 김병만은 개그 무대가 아닌 정글 오지를 피신처로 삼았다. 그는 "(이혼 결심할 때는) 끝에 몰렸었다. '내가 더 이상 방송 안 해도 좋다. 소송하자' 싶었다"고 속내를 밝혔다. 그리고 김병만은 인생의 구세주가 되어준 가족들을 소개했다.

VCR에는 태명을 별명으로 부르고 있는 김병만의 첫째 딸 ‘짱이’와 둘째 아들 ‘똑이’가 등장했다. 김병만은 아내를 닮아 키가 큰 첫째를 보며 "사람들이 '생각보다 큰 애를 안고 다닌다'고 한다. 딸이 큰 것이 아니라 제가 작은 것"이라고 폭소했다. 반면, 둘째 똑이는 아빠를 닮아 아직 아기인데도 갈라진 근육과 더불어 엄청난 운동신경을 자랑했다. 수영장에서 능숙하게 아이들과 놀아주는 김병만과 이를 바라보는 아내도 공개됐다.

이어 두 사람은 동반 인터뷰에 나섰다. 9월 김병만과 결혼을 앞둔 현 아내에 대해 김병만은 “무명 시절이었던 2006년 만나 약 1년간 교제했던, 헤어진 연인이었다”고 소개했다. 김병만의 아내는 "지인 소개로 만났는데, 저는 그때 김병만이 개그맨인 줄 몰랐었다. 오빠가 처음부터 적극적이었다. 결혼까지 생각한다면서"라고 첫 만남을 회상했다.

하지만 김병만의 일이 바빠지자 점차 서로 소홀해졌고, 당시 김병만은 4년 뒤를 기약하며 “그때는 결혼을 생각할 수 있을 것 같다”고 말했다. 김병만의 아내는 "저 때문에 이 사람이 결혼에 대한 부담을 가지나 싶어서 연락을 피하고, 멀어지게 됐다"고 당시 이별의 이유를 밝혔다. 그렇게 둘은 헤어졌지만, 이혼 소송으로 힘든 시간을 보내고 있던 김병만을 본 그의 어머니가 부탁을 하면서 인연이 다시 이어졌다. 김병만은 "(아내와 재회했을 때) 솔직히 그냥 안기고 싶었다. 이 사람은 저에게 ‘집사람’이 아니라 '집'이다"라고 애정을 드러냈다. 김병만의 애정 어린 고백에 VCR을 지켜보던 사랑꾼 MC들도 감동해 눈시울을 붉혔다.

방송에는 개구진 아이들과 함께하는 '만능 아빠'이자, '팔불출 아빠' 김병만의 모습도 담겼다. 그는 "행복이라는 단어의 개념을 알게 해줬다. '자랑스러운 아빠가 되어야지'라는 생각을 하면서 아내가 더 소중하게 느껴진다. '구세주' 이상의 표현이 없다"고 사랑을 고백했다. 그리고 '조선의 사랑꾼' 작가와 PD가 증인이 된 김병만의 혼인신고도 방송에 담겼다. 그는 "지금 몇 년째냐. 이런 순간을 기다린 게"라면서 "아이들에게 미안한 게, 가족 사진에 제가 없다"라고 가족들을 위해 숨을 수밖에 없었던 지난날을 회상했다. 그는 가족들을 방송에 공개한 이유에 대해서도 "공개해서 보여주고 싶었다. 행복하게 잘 사는 모습을 보여주자"라고 당당히 밝혔다.

