임영웅 피켓팅 전쟁 시작…오늘(26일) 전국투어 티켓 예매 오픈

가수 임영웅이 또 한번 ‘피켓팅’을 예고했다.

26일 오후 8시 NOL 티켓을 통해 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 인천 콘서트 티켓 예매가 오픈된다.

앞서 임영웅의 전국투어 콘서트는 예매 사이트 서버 다운은 물론, 초고속 전석 매진 등을 보이며 매번 경이로운 기록을 세운 바 있다.

특히 독보적인 티켓 파워를 입증하며 남다른 파급력을 증명했던 임영웅이기에 이번 인천 콘서트 티켓 예매에도 대중의 큰 관심이 쏠리고 있다.

매번 자신의 기록을 경신하며 콘서트계의 강자 자리를 지키고 있는 임영웅의 전국투어 콘서트는 오는 10월 인천에서 시작한다. 그 후 11월 대구와 서울, 12월 광주 등에서 하늘빛 축제를 이어간다.

전국투어 콘서트로 전국 방방곡곡을 하늘빛으로 물들일 임영웅은 오는 29일 정규 2집 ‘IM HERO 2’도 발매한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

