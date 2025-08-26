웬디, 미니 3집 ‘세룰리안 버지’ 9월 10일 발매…스케줄러 공개

가수 웬디가 세 번째 미니앨범으로 새로운 여정을 시작한다.

소속사 어센드는 26일 웬디의 공식 SNS에 세 번째 미니앨범 '세룰리안 버지(Cerulean Verge)' 스케줄러를 공개해 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 스케줄러는 푸른색 노트 위에 '세룰리안 버지'의 콘텐츠 일정이 적혀 있어 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

스케줄러에 따르면 웬디는 26일 프리오더(앨범 예약 판매) 진행, 27일 트랙리스트를 공개하며 28일과 29일 첫 번째 콘셉트 영상과 사진을 오픈한다. 9월 1일과 2일 두 번째 콘셉트 영상과 사진을, 9월 3일과 4일 마지막 콘셉트 영상과 사진을 선보인다.

이후 9월 5일 하이라이트 메들리, 9월 8일 뮤직비디오 필름을 공개한 뒤 발매 하루 전인 9월 9일에 타이틀곡 뮤직비디오 티저를, 대망의 9월 10일 '세룰리안 버지'를 발매하며 전 세계 팬들을 만난다.

특히 웬디는 지난 25일 공식 SNS를 통해 '세룰리안 버지'의 수록곡 중 하나인 '빌리브(Believe)' 트레일러 영상을 공개해 화제를 모았다. 영상 속 웬디는 푸른 초원 위에서 순백의 드레스를 입고 찬란한 존재감을 드러냈다.

'빌리브' 트레일러 영상은 광활한 대지와 화려한 폭죽 그리고 웬디의 감미로운 목소리가 조화를 이루며 판타지적인 감성을 한껏 담아내 '세룰리안 버지'에 대한 궁금증을 더욱 증폭시켰다. 특히 웬디는 수록곡 '빌리브'를 영상으로 선공개하는 파격적인 행보를 보여 팬들의 이목을 단숨에 집중시켰다.

웬디는 26일 오후 3시부터 전 온라인 음반 사이트를 통해 '세룰리안 버지' 예약 판매에 돌입할 예정. 활발한 활동을 예고한 웬디를 향한 팬들의 관심은 날이 갈수록 높아지고 있다.

웬디는 9월 10일 오후 6시 세 번째 미니앨범 '세룰리안 버지' 발매 이후, 9월 20일과 21일 첫 번째 솔로 월드 투어의 시작을 알리는 '2025 웬디 첫 번째 월드 투어 '위얼라이브' 인 서울'('2025 WENDY 1st WORLD TOUR 'W:EALIVE' IN SEOUL')을 진행하며 팬들과 만난다.

