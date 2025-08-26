이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지 시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 인사를 나눈 뒤 취재진을 향해 인사하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 정상회담을 열고 조선업을 중심으로 양국의 경제 협력을 강화하자는 데 뜻을 모았다.

이 대통령은 이날 미국 워싱턴DC 백악관 집무실에서 열린 정상회담 모두발언에서 “미국이 다시 위대하게 변하고 있는 것 같다”며 “조선 분야뿐 아니라 제조업 분야에서 르네상스가 이뤄지고 있고, 그 과정에 대한민국도 함께하게 되기를 기대한다”고 말했다.

그러면서 “다우존스 지수에서도 변화가 나타나는 것 같다. 제가 보니까 사상 최고치를 경신하고 있더라”며 “한미동맹을 군사 분야뿐만 아니라 경제, 과학기술 분야까지 확장해 미래형으로 발전시켰으면 좋겠다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령도 회담을 시작하면서 “조선소, 선박 건조에 대해 우리는 많은 얘기를 나눌 것”이라며 “미국은 조선업이 상당히 폐쇄했기 때문에 한국에서 구매해야 할 것”이라고 말했다.

그는 “앞으로 한국과 협력을 통해 미국에서 선박이 다시 건조되길 바란다”며 “미국의 조선업을 한국과 협력해 부흥시키는 기회를 갖게 되길 바란다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 이어진 질의응답에서 일명 마스가(MASGA) 프로젝트에 관해 묻자 “시간이 걸릴 것이라고 생각한다”면서도 “미국 조선업을 매우 위대하게 만들 것”이라고 답하기도 했다.

마스가 프로젝트는 관세 협상을 앞두고 한국 정부가 미국에 제시한 조선 협력 프로젝트로 ‘미국의 조선업을 다시 위대하게’라는 뜻이다.

트럼프 대통령은 또 “한미는 서로 필요한 관계라고 생각한다. 양국의 제품을 서로가 좋아한다”며 “한국은 에너지가 필요한데, 미국은 알래스카에 풍부한 자원을 갖고 있다. 한국과 같이 협업하고 싶다”고 말했다.

앞서 한국은 지난달 말 타결된 관세 협상에서 미국으로부터 1000억달러 상당의 액화천연가스(LNG)나 기타 에너지 제품을 구매하기로 합의했다.

김민지 기자 minji@sportsworldi.com

