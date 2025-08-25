고우림 “♥김연아와 아직도 신혼 같아”…싸운 적 한 번도 없다 (톡파원25시)

그룹 포레스텔라의 고우림이 아내 김연아와의 결혼 생활을 솔직하게 전했다. 사진 = JTBC

그룹 포레스텔라의 고우림이 아내 김연아와의 결혼 생활을 솔직하게 전했다.

고우림은 25일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘톡파원 25시’에 게스트로 출연해, 결혼 3년 차 부부의 일상과 러브스토리를 공개했다.

이날 방송에서 고우림은 김연아와의 결혼으로 ‘여왕의 남자’라는 타이틀을 얻은 데 대해 “많은 분들이 부러워하신다”라고 수줍게 말했다. 이에 전현무는 “김연아의 남편이라 부럽다기보다 결혼생활을 예쁘게 해서 그렇다”고 덧붙였다.

그룹 포레스텔라의 고우림이 아내 김연아와의 결혼 생활을 솔직하게 전했다. 사진 = JTBC

고우림은 이어 “결혼 3년 차지만 군 복무 때문에 중간이 비어서 신혼 생활이 긴 느낌이다. 둘 다 감정 기복이 없는 편이라 한결같은 생활을 유지하고 있다”고 전했다.

또한 김연아가 ‘톡파원 25시’의 애청자라고 밝히며 “아내가 워낙 여행을 좋아한다. 이번에 ‘톡파원 25시’에 출연한다고 하니 놀라면서 잘 다녀오라고 하더라”고 전해 훈훈함을 더했다.

그룹 포레스텔라의 고우림이 아내 김연아와의 결혼 생활을 솔직하게 전했다. 사진 = JTBC

고우림은 두 사람의 첫 만남도 공개했다. 그는 “김연아를 처음 만났을 때 내 나이가 24살이었다. 당시 아이스 쇼에 초대를 받아 처음 인사를 나눴다. 그 인연을 시작으로 우리 공연에도 초대하고 연락도 주고받고 하다가 감정이 싹 텄다”고 밝혔다.

부부싸움에 대한 질문엔 “우리 부부는 아직 싸운 적이 없다”며 “부부 사이에 사소한, 삶의 패턴을 맞춰가는 과정은 있다. 이를테면 집에 손님이 온다고 치면 아내는 보이는 곳 위주로 청소를 하려 하고 나는 안방부터 먼저 청소를 하려는 거다. 서로 우선순위가 다르다는 걸 배워가고 있다”고 말했다.

한편 ‘톡파원 25시’는 매주 월요일 오후 8시 50분 방송된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]