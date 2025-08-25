체육인 복지 및 스포츠산업 발전 위해 하나금융그룹과 힘 모은다

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 하나금융그룹(회장 함영주)과 체육인 복지 증진 및 스포츠산업 발전을 위한 업무협약을 체결했다.

25일 올림픽회관에서 열린 업무협약식에는 하형주 이사장을 비롯해 하나은행 이호성 은행장, 하나카드 성영수 대표이사가 및 관계자가 참석해 체육인 복지 향상과 스포츠산업 활성화를 위해 힘을 모으기로 약속했다.

이번 협약을 통해 체육인을 위한 ‘우대 제휴카드 발급·운영’, ‘안정적 은퇴 설계를 위한 금융자산 관리 서비스 제공’, ‘진로 다변화 및 자립역량 강화를 위한 금융 분야 협력’과 함께 스포츠산업 융자·금융 지원 확대 등 다양한 협력 사업을 추진할 수 있게 됐다.

‘체육인복지법’에 따른 등록 체육인을 대상으로 발급되는 ‘체육인 우대 제휴카드’는 제휴사업장에서 다양한 할인과 혜택을 받을 수 있다. 특히, 생활·소비 경향 등 카드 이용 빅데이터 분석을 통한 체육인 맞춤형 복지정책 개발에도 도움이 될 것으로 기대된다.

사진=국민체육진흥공단 제공

아울러 하나은행은 체육인을 위한 금리 우대 예금·대출, 은퇴 후 자산관리 서비스 및 스포츠산업 기반 확대를 위한 ‘튼튼론’ 융자지원 등을 제공할 계획이다.

하형주 이사장은 “이번 협약은 스포츠와 금융이 만나 체육인과 스포츠 기업의 든든한 동반자가 되는 의미 있는 출발점”이라며, “빅데이터 기반 맞춤형 복지와 스포츠산업의 지속 가능한 발전을 위해 긴밀한 협력을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

이호성 은행장도 “하나은행의 금융 역량과 공단의 스포츠 네트워크를 결합해 체육인과 스포츠 기업에 실질적 혜택을 제공하겠다.”라고 화답했고, 성영수 대표이사 역시 “제휴카드를 통해 체육인의 생활 만족도를 높이고, 스포츠산업 활성화에도 기여할 것”이라고 전했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]