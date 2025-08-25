‘컴백’ 아이브 “팀 색깔 더 입체적으로 보여주고파” [일문일답]

그룹 아이브(IVE)가 미니 4집 '아이브 시크릿(IVE SECRET)'으로 돌아온다.

아이브는 오늘(25일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 네 번째 미니 앨범 '아이브 시크릿'을 발매하고 컴백 활동에 돌입한다.

'아이브 시크릿'은 지난 2월 발표한 미니 3집 '아이브 엠파시(IVE EMPATHY)' 이후 약 7개월 만에 선보이는 신보로, 한층 입체적으로 확장된 아이브의 음악색을 담았다. 타이틀곡 'XOXZ(엑스오엑스지)', 수록곡 'Midnight Kiss(미드나잇 키스)'를 포함해 총 6곡이 수록됐으며, 멤버 장원영이 'XOXZ'의 작사에, 리즈가 'Midnight Kiss' 작사에 참여해 완성도를 높였다.

타이틀곡 'XOXZ'는 복합적인 감정을 하나의 암호처럼 감각적으로 풀어낸 곡으로, '사랑해, 잘 자. 그리고 꿈속에서 만나'라는 메시지를 통해 도도하면서도 비밀스러운 아이브의 매력을 극대화한다. 808 베이스와 브라스, 드럼이 선사하는 묵직한 긴장감 위로 저음의 랩과 미니멀한 보컬이 더해진다.

아이브는 지난 1월, 미니 3집 선공개곡 '레블 하트(REBEL HEART)'를 시작으로 올해도 멈춤 없는 '아이브 신드롬'을 예고했다. '레블 하트'로 국내 주요 음원 차트 '퍼펙트 올킬(PAK)'을 달성한 데 이어 타이틀곡 '애티튜드(ATTITUDE)'로 '폭주기니(폭주하는 기니피그)' 열풍을 일으켰고, 6연속 밀리언셀러는 물론 앨범 통산 음악방송 15관왕('레블 하트' 11관왕, '애티튜드' 4관왕)에 오르며 막강한 인기를 굳혔다. 지난달에는 '롤라팔루자 베를린', '롤라팔루자 파리' 공연을 펼치며 K팝 걸그룹 최초 2년 연속, 3개 도시의 '롤라팔루자' 무대를 밟았다.

컴백 직전까지 각종 기록을 경신하며 상승세를 이어 온 아이브는 신보 '아이브 시크릿'과 타이틀곡 'XOXZ'를 통해서도 거침없는 행보를 이어간다. 음원 발매 전인 이날 오후 5시에는 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈(Berriz)를 통해 실시간 컴백 라이브를 열고 팬들과 설렘을 나눌 예정이다.

◆이하 아이브와의 일문일답 전문.

Q1. 지난 미니 3집 '아이브 엠파시' 이후 약 7개월 만에 컴백하게 됐습니다. 소감이 어떤가요?

“오랜 시간 공들여 준비한 앨범이라 설레는 마음이 가장 커요. '아이브'라는 팀의 색을 더 입체적으로 보여드리고 싶었고, 그만큼 다양한 매력을 느끼실 수 있을 거예요.”(안유진)

“지난 활동으로 많은 분들께 정말 큰 사랑을 받았는데요. 더 좋은 무대와 퍼포먼스로 보답하고 싶어 열심히 준비했습니다. 팬분들께서 어떤 반응을 보여주실지 궁금하기도 하고 설레요.”(가을)

“오랜만의 컴백이라 떨리면서도 기대됩니다! 지금의 아이브가 가진 유니크한 무드를 자신감 있게 들려드리고 싶어요.”(레이)

“기다려주신 시간이 헛되지 않도록 열심히 준비했습니다. 이번에도 다이브(공식 팬클럽명)와 좋은 추억 많이 만들고 싶습니다.”(장원영)

“곡마다 다른 매력을 느끼실 수 있도록 한 곡 한 곡 정성을 담아 준비했어요. 많은 관심과 사랑 부탁드립니다.”(리즈)

“다이브랑 새로운 곡으로 무대에서 만날 생각에 너무 설레요. 행복한 순간을 많이 선물해 드리고 싶습니다.”(이서)

Q2. 지난 7월 '롤라팔루자 베를린'과 '롤라팔루자 파리' 무대에도 섰죠. 지난해 '롤라팔루자 시카고'에서 첫 해외 대형 페스티벌을 경험한 뒤라 더욱 특별했을 것 같은데요. 글로벌 무대를 종횡무진하고 있는 소감이 궁금합니다.

“무대에 설 때마다 새롭게 배우는 것 같아요. 무엇보다 저희를 사랑해 주시는 팬분들 덕분에 잊지 못할 순간들을 경험하고 있는 것 같아 항상 감사하게 생각하고 있습니다. 전 세계에서 보내주시는 응원에 힘입어 더 좋은 음악과 퍼포먼스로 보답하도록 하겠습니다.”(안유진)

“'롤라팔루자' 무대에 처음 섰을 때의 떨림이 아직도 생생해요. 올해도 그 무대에 설 수 있어 정말 행복했고, 팬분들께서 저희의 무대를 좋아해 주시고 자랑스러워해 주시는 모습을 보면서 큰 힘을 얻었습니다. 앞으로도 좋은 에너지 전달 드릴 수 있는 아이브가 될게요!”(장원영)

“관객분들이 저희 노래를 한국어로 함께 떼창해 주실 때 정말 벅차고 감격스러워요. 무대에 오르기 전에는 여전히 떨리지만, 공연을 마칠 때마다 한 단계씩 성장하고 있음을 느낍니다. 앞으로도 다양한 무대를 경험하고, 또 성장하면서 팬분들께 자랑스러운 아이브가 되고 싶어요.”(이서)

Q3. 앞서 다양한 콘셉트의 티징 콘텐츠에서 아이브의 새로운 시도가 돋보였어요. 기억에 남는 콘텐츠나 에피소드가 있을까요?

“이번에 컬리 헤어에 도전해 봤는데요! 이번 앨범이 전체적으로 꿈, 판타지, 현실에는 없을 것 같은 장면들로 이뤄진 것 같아서 과한 컬리 헤어의 신비로운 분위기가 콘셉트와 잘 어우러진 것 같아요. 이번 앨범을 준비하면서 앞으로도 더 다양하고 새로운 콘셉트에 도전하고 싶은 마음이 들었어요.”(가을)

“저는 핑크 컬러의 투톤 머리를 해봤어요. 시도해 보지 않은 스타일이라 걱정했는데 멤버들도, 현장 스태프분들도 잘 어울린다고 해주셔서 더 기분 좋게 촬영했던 것 같아요. 그래서 결과물도 정말 마음에 들어요! 이번 활동은 특히 아이브의 새로운 모습을 다양하게 볼 수 있을 것 같은데, 다이브도 많이 기대해 줬으면 좋겠어요.(레이)

“세 번째 콘셉트 포토가 기억에 남는데, 다 허물어진 벽을 배경으로 화려하고 세련된 스타일링을 하고 찍으려니까 현장에서는 어떻게 조화가 될지 잘 예상이 안 됐어요. 그런데 결과물을 보니까 그 차이가 더 멋져 보이더라고요, 벽을 부수고 무너뜨려도 한 치의 흐트러짐 없는 히어로 같은 느낌이 들었어요. 이번 앨범은 '아이브한테는 이런 모습도 있다'는 걸 보여드릴 수 있는 것 같아서 특히 설레는데요, 기대 많이 해주셨으면 좋겠습니다.”(리즈)

Q4. 이번 활동을 통해 이루고자 하는 목표가 있다면?

“새로운 콘셉트에 도전한 만큼, 무대를 통해 아이브의 색다른 모습을 많이 보여드리고 싶어요. 또, 다양한 방송이나 콘텐츠를 통해서도 아이브와 멤버들 각자의 숨겨진 매력을 많이 보여드릴 수 있는 활동이 됐으면 좋겠습니다.(안유진)

“이번 컴백을 준비하면서 보컬적인 부분에도 신경을 많이 썼는데요, 무대에서 한층 성장한 모습을 보여드리고 싶고, 또 아이브와 다이브가 함께 예쁜 추억을 만들어 나가면 좋을 거 같아요.(리즈)

“수치적인 목표보다도 다이브와 함께 즐기는 활동이 되었으면 좋겠어요! 저희만의 당당한 에너지를 전해드리면서 이번 여름 잊지 못할 추억을 남기고 싶습니다!(이서)

Q5. 마지막으로 아이브를 사랑해 주시는 다이브에게 한 마디 부탁드립니다.

“늘 큰 힘이 되어주는 다이브, 고맙고 사랑합니다! 이번 활동도 잘 부탁드릴게요!”(안유진)

“다이브! 아이브가 돌아왔어요. 이번 '아이브 시크릿' 활동 정말 열심히 준비했으니 함께 즐겨주시면 감사하겠습니다!”(가을)

“기다려준 다이브, 너무 감사드립니다! 얼른 멋진 무대로 보답하도록 할게요. 사랑해요!”(레이)

“다이브의 응원은 항상 저에게 엄청난 원동력이 되는 것 같아요. 이번 활동도 함께 재밌는 추억 많이 만들어요. 사랑해요 다이브!”(장원영)

“이번 활동도 다이브 덕분에 벌써 기대가 되고 설레요! 'XOXZ' 많은 사랑 부탁드리고, 이번 활동도 잘 부탁드립니다! 사랑해요!”(리즈)

“다이브! 항상 따뜻한 응원 보내주셔서 감사드려요. 더 멋진 모습으로 성장하는 아이브 이서 될게요! 타이틀곡 'XOXZ'에도 많은 관심과 사랑 부탁드려요!”(이서)

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]