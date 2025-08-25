에스파 윈터, 군살 제로 완벽 몸매 공개…‘여신 비주얼’[스타★샷]

그룹 에스파의 멤버 윈터가 완벽한 몸매와 무결점 비주얼로 팬들의 시선을 사로잡았다.
24일 윈터는 자신의 SNS에 다수의 사진을 공개했다. 사진 속 윈터는 군살 없는 탄탄한 몸매와 날카롭게 뻗은 직각 어깨, 매끈한 복부 라인으로 조각상을 연상케 하는 완벽한 몸매를 자랑했다.
특히 일자 배꼽과 균형 잡힌 실루엣이 돋보여 보는 이들의 감탄을 자아냈다. 공개된 사진은 윈터의 세련된 패션과 자연스러운 표정이 어우러져 더욱 빛났다.
팬들은 사진에 “옷 핏이 정말 예술이다”, “여신 같은 비주얼” “윈터 오늘도 너무 예쁘다” 등의 뜨거운 반응을 보이며 감탄을 쏟아냈다.
한편, 에스파는 29일부터 31일까지 서울 KSPO DOME에서 세 번째 단독 콘서트 ‘2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE’을 개최하며 팬들과 만날 예정이다.
한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com
