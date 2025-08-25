에스파 윈터, 군살 제로 완벽 몸매 공개…‘여신 비주얼’[스타★샷]

사진= 윈터 SNS

그룹 에스파의 멤버 윈터가 완벽한 몸매와 무결점 비주얼로 팬들의 시선을 사로잡았다.

사진= 윈터 SNS

24일 윈터는 자신의 SNS에 다수의 사진을 공개했다. 사진 속 윈터는 군살 없는 탄탄한 몸매와 날카롭게 뻗은 직각 어깨, 매끈한 복부 라인으로 조각상을 연상케 하는 완벽한 몸매를 자랑했다.

사진= 윈터 SNS

특히 일자 배꼽과 균형 잡힌 실루엣이 돋보여 보는 이들의 감탄을 자아냈다. 공개된 사진은 윈터의 세련된 패션과 자연스러운 표정이 어우러져 더욱 빛났다.

사진= 윈터 SNS

팬들은 사진에 “옷 핏이 정말 예술이다”, “여신 같은 비주얼” “윈터 오늘도 너무 예쁘다” 등의 뜨거운 반응을 보이며 감탄을 쏟아냈다.

한편, 에스파는 29일부터 31일까지 서울 KSPO DOME에서 세 번째 단독 콘서트 ‘2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE’을 개최하며 팬들과 만날 예정이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]