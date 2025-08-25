그라비티, 팍스 웨스트서 타이틀 8종 출품…“북미 영향력 강화”

그라비티가 팍스 웨스트에서 선보이는 출품작 이미지. 그라비티 제공

그라비티가 북미 게이머들의 게임 축제 ‘팍스 웨스트 2025(PAX WEST 2025)’에서 PC 및 콘솔 타이틀 8종을 출품한다.

그라비티는 오는 29일부터 다음달 1일까지 미국 시애틀 컨벤션 센터에서열리는 팍스 웨스트 2025에 참가한다고 25일 밝혔다.

팍스 웨스트는 게이머에 친화적인 게임 행사로 커뮤니티와 플레이를 중심으로 구성된다. 특히 PC, 콘솔 게임 전시에 특화돼 다양한 인디게임 부스를 운영하며 독창적이고 참신한 인디 게임 소개의 장으로 자리매김하고 있다.

그라비티는 인디 게임에 대한 관심이 높은 북미 유저들에게 타이틀 시연 기회를 제공하고 홍보를 통한 인지도 제고를 목적으로 참가를 결정했다.

본사 및 지사에서 퍼블리싱 하는 다채로운 장르의 PC 및 콘솔 타이틀 8종을 선보인다. 더 굿 올드 데이즈: 누기스의 대모험, 라이트 오디세이, 와이즈맨즈 월드 리트라이, 파이널나이트, 스노우 브라더스 2 스페셜, 샴블즈: 종말의 후손들, 트와일라잇 몽크, 아르타(Aeruta) 등이다.

그라비티는 부스 내 시연작 8종을 모두 플레이할 수 있도록 시연대를 마련하고 현지 유저들에게 타이틀별 색다른 매력으로 시연의 재미를 선사할 예정이다.

또 팍스 웨스트 참가를 기념해 오는 27일 오후 1시부터 다음달 10일 오후 1시까지 스팀 할인 프로모션을 진행한다. 해당 기간 동안 그라비티에서 퍼블리싱 하는 전 타이틀을 최대 80%까지 할인한다.

유준 그라비티 사업 팀장은 “그라비티는 2023년부터 본격적으로 PC 및 콘솔 타이틀 퍼블리싱 사업을 전개하고 있다. 올해 팍스 웨스트에서도 다채로운 장르의 타이틀을 현지 유저들에게 선보임으로써 북미 지역에서의 영향력을 강화하고자 한다”며 “그라비티에서 퍼블리싱 하는 PC 및 콘솔 타이틀에 많은 관심 부탁드리며, 앞으로도 다양한 게임 행사를 통해 유저들과 오프라인으로 소통할 수 있는 자리를 많이 만들어나가겠다”고 전했다.

