‘음주 뺑소니·폭행 논란’ 강인, 슈퍼주니어 콘서트 깜짝 등장

그룹 슈퍼주니어가 데뷔 20주년을 맞은 가운데, 팀을 떠났던 강인의 등장이 화제를 모으고 있다.

24일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔에서 열린 슈퍼주니어 데뷔 20주년 기념 콘서트 ‘슈퍼쇼 10’ 마지막 공연에는 약 3만여 명의 팬들이 집결해 열띤 응원을 보냈다.

강인은 2005년 데뷔 이후 팀 내에서 활발히 활동했으나, 2009년 음주 뺑소니 사고와 2016년 또 한 차례의 음주운전, 그리고 여자친구 폭행 혐의 등으로 거듭된 논란에 휘말렸다. 특히 2016년 사건 당시, 새벽 시간대 서울 강남구에서 가로등을 들이받고 도주한 바 있다. 결국 그는 2019년 7월, 자진 탈퇴 형식으로 슈퍼주니어를 떠났다.

5년 만에 공식석상에서 포착된 강인은 이날 검은 마스크와 편한 복장으로 조심스럽게 등장했다. 같은 자리에는 슈퍼주니어-M 멤버 조미도 함께 있었다. 백스테이지에서는 슈퍼주니어 멤버들의 가족들과 반갑게 인사하는 장면도 포착됐다.

한편, 슈퍼주니어는 이번 ‘슈퍼쇼 10’을 통해 2008년부터 이어져 온 브랜드 콘서트를 재점화했다. 서울 공연을 시작으로 홍콩, 마닐라, 방콕, 멕시코시티, 사이타마 등 전 세계 16개 도시를 순회하며 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

