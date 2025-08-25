스마일게이트, 유네스코와 ‘글로벌 아동·청소년 교육 및 자립 캠페인’ 진행

‘계승자님과 함께, 스탠드 포 칠드런!’ 기부 캠페인 이미지. 스마일게이트 제공

스마일게이트 희망스튜디오가 전 세계 취약 계층 아동·청소년의 학습권과 미래 자립 지원을 위한 기부 캠페인을 펼친다.

스마일게이트 희망스튜디오는 에픽세븐 글로벌 e스포츠 대회인 에픽세븐 월드 아레나 챔피언십 2025(E7WC 2025) 결승전을 기념해 유네스코한국위원회와 함께 ‘계승자님과 함께, 스탠드 포 칠드런!’ 기부 캠페인을 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 캠페인은 에픽세븐 e스포츠 팬들과 함께 전 세계 교육 소외 아동·청소년들에게 배움의 기회를 제공하고자 마련됐다. E7WC 2025의 열띤 응원 열기를 뜻깊은 나눔으로 연결해 아동·청소년의 학습권 보장과 미래 자립 지원 가치를 실현하는 것이 목표다. 캠페인 명칭 ‘계승자님과 함께, 스탠드 포 칠드런!’에는 에픽세븐 이용자를 의미하는 ‘계승자’들과 함께 아이들의 미래를 응원하겠다는 취지가 담겨 있다.

모인 기부금은 운영비 차감 없이 전액 유네스코한국위원회에 전달된다. 유네스코한국위원회는 교육 격차가 큰 스리랑카 소외계층 아동·청소년들의 기초 문해 교육과 교육 환경 개선, 기초 직업 훈련 등에 기부금을 사용할 예정이다.

이번 캠페인은 온·오프라인을 연계해 진행된다. 온라인에서는 희망스튜디오 기부 플랫폼에서 다음달 21일까지 기부에 참여할 수 있다. 기부 참여 후 E7WC 결승전에 대한 응원 댓글을 작성하면 추첨을 통해 에픽세븐 굿즈 등 스페셜 리워드도 제공한다.

E7WC 2025 그랜드 파이널 당일인 같은 달 6일 서울 광진구 예스24 라이브홀 현장에서도 기부에 참여할 수 있다. 에픽세븐은 결승전에 참석한 팬들이 현장에서 추가로 나눔에 동참할 수 있도록 기부 부스를 운영할 예정이다. 현장 부스를 방문해 기부에 참여하는 관객들에게도 감사의 뜻으로 깜짝 리워드를 제공한다.

권연주 스마일게이트 희망스튜디오 이사는 “전 세계 에픽세븐 팬들의 응원과 참여가 아이들에게 희망으로 이어지길 바란다”며 “이번 캠페인이 글로벌 계승자들과 함께 만들어가는 선한 영향력의 모범 사례가 될 것으로 기대한다. 앞으로도 게임IP, e스포츠 등과 협력해 기부 문화를 확산하는 ‘희망 플랫폼’으로서의 역할을 지속하겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]