국회의정연수원, 25일부터 대학(원)생 아카데미 실시

국회사무처 의정연수원은 25일(월)부터 29일(금)까지 전국 대학(원)생 50명을 대상으로 ‘국회 대학(원)생 아카데미(1차)’를 실시한다.

국회 대학(원)생 아카데미는 대학(원)생들에게 의회민주주의 등에 관한 이해와 관심을 높이고 정치에 관한 참여의식을 제고하기 위해 2001년 신설됐으며, 2024년까지 총 5,183명이 참여한 국회의정연수원의 대표 시민의정연수 프로그램이다.

이번 과정은 국회의 역할과 기능에 대한 이해를 높이기 위해 ▲국회의 조직과 기능 ▲입법과정 및 국가재정의 이해 ▲의회외교 활동의 소개 등의 과목으로 구성됐으며, 올해부터는 일방적 강의형식에서 벗어나 토론 등을 통해 의회 민주주의를 직접 체험할 수 있도록 하는 참여형 프로그램이 신설됐다.

먼저 우원식 국회의장과 독립기억광장에서 진행되는 대화를 통해 민주주의 최후의 보루인 국회의 역할과 책임, 입법부 수장으로서 국회 운영에 대한 철학과 비전을 듣고, 참여자들이 평소 국회와 국회의장의 활동 등에 대해 궁금했던 점을 국회의장에게 직접 질문할 수 있는 뜻깊은 시간을 마련했다.

또한 의회민주주의 발전 방안 토론을 통해 우리 사회의 다양한 갈등과 서로 다른 가치들이 어떠한 방식으로 조율되는지를 몸소 체험함으로써 의회 민주주의가 작동하는 원리를 직접 경험해 볼 수 있도록 했다.

국회 보좌진과의 대화 시간에는 국회의원 의정활동 지원 역할과 관련된 생생한 이야기를 직접 들을 수 있도록 하여, 참여자들에게 정치 참여의 동기를 부여할 수 있는 기회의 장을 제공했다.

이화실 의정연수원장은 “의정연수원은 앞으로도 국회 대학(원)생 아카데미를 통해 대학(원)생들의 의회 민주주의와 국회의 역할 및 기능에 대한 이해를 제고하고 토론과 타협을 통해 문제를 해결하는 민주주의를 몸으로 익힐 수 있도록 하기 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.

