‘BTS 정국도 피해자’ 380억 해킹 중국인 총책, 범행 일부 시인

사진= 그룹 방탄소년단(BTS) 정국을 비롯해 국내 재력가들의 자산 380억여 원을 탈취한 혐의를 받는 중국 국적 해킹조직 총책 A(34)씨가 24일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 2025.08.24. 뉴시스

그룹 방탄소년단(BTS)의 정국과 대기업 회장 등의 자산을 가로챈 혐의를 받는 해킹조직 중국 국적의 총책이 범행을 일부 시인한 것으로 나타났다.

서울경찰청은 25일 정례 브리핑에서 중국인 해킹 조직 총책 전모(34) 씨에 대한 수사 현황을 공개했다. 경찰에 따르면 전씨는 2023년 8월부터 지난해 1월까지 국내 이동통신사 및 금융기관 사이트를 해킹해 유명인과 재계 인사들의 명의를 도용한 혐의를 받고 있다.

전씨 일당은 정국의 명의로 증권 계좌를 불법 개설한 뒤, 정국이 실제로 보유 중이던 약 1억 원 상당의 주식을 제3자에게 매도한 것으로 드러났다. 정국은 해당 사건 이후 민사소송을 제기해, 3월 피해 금액을 환수했다.

정국 외에도 재계 순위 30위권 이내의 대기업 총수, 벤처기업 CEO 등이 피해를 입었으며 이들은 알뜰폰을 무단 개통당하고 금융 계좌와 가상자산 계정에서 자산을 탈취당한 것으로 확인됐다.

전씨는 22일 태국에서 한국으로 송환됐고, 24일 구속됐다. 현재까지 확인된 피해액은 약 380억 원에 달하며 경찰은 조직원 16명 중 2명을 구속한 상태다. 피해자 조사는 이번 주 본격화될 예정이다.

경찰은 전씨를 검찰에 조속히 구속 송치할 예정이며, “피해 규모를 명확히 파악해 추가 조치를 취할 것”이라며 엄정 대응을 예고했다.

