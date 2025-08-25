김진웅 아나 ‘도경완 서브’ 발언 후폭풍…결국 다시보기 중단

사진= KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 방송 화면 캡처

KBS 김진웅 아나운서의 무례한 발언 여파가 방송계 전반으로 번지고 있다. KBS 2TV 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’의 일부 회차가 다시보기 서비스에서 중단됐다.

25일 OTT 플랫폼 웨이브 측은 “‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 일부 회차 다시보기를 중단했다”며, 165회부터 167회, 248회, 251~253회, 그리고 김진웅 아나운서의 발언이 문제가 된 320회가 포함됐다고 밝혔다. 이는 방송사(KBS)의 요청에 따른 조치로, 제작진은 별도 입장을 내놓지 않고 있다.

해당 회차에서 김진웅 아나는 결혼정보업체를 찾은 취재 중 선배 도경완을 언급하며 “난 선배처럼 못 산다. 결례일 수 있지만 누군가의 서브로는 못 산다”고 말해 논란을 불렀다. 방송 직후 도경완의 아내 장윤정은 인스타그램을 통해 “친분도 없는데 웃지 못하는 농담은 장난이 될 수 없다. 가족 사이에 서브는 없다”며 불쾌감을 드러냈다.

비판이 거세지자 김진웅은 다음 날 자필 사과문을 게재하며 “선배님들께 심려를 끼쳐 죄송하다. 시청자와 팬들께도 깊이 사과드린다”고 고개를 숙였다. 그는 특히 도경완에 대해 “과거 지역 근무 시절부터 후배들을 따뜻하게 챙겨주시던 분”이라고 회상하며 “다시는 같은 실수를 반복하지 않겠다”고 밝혔다.

장윤정은 이 사과를 받아들이며 “모르는 번호로 문자까지 보냈고, 그 용기 있는 태도를 생각해 사과를 받아들이기로 했다”고 밝혔다. 이어 “많은 분들이 제 글에 공감해주셔서 위로가 됐다. 앞으로 행복과 행운이 깃들길 바란다”고 덧붙였다.

