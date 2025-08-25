홈케어창업연구소, 에어컨청소학원 수강생 모집

홈케어창업연구소는 에어컨청소학원 과정의 신규 수강생을 모집한다고 25일 밝혔다.

홈케어창업연구소 측에 따르면 이번 수강생모집은 소자본 창업을 희망하는 중장년층, 여성, 청년 등 다양한 수요층에 맞춰 실질적인 창업 및 재취업 기회를 제공하는 데 중점을 두고 있다.

회사 관계자는 “이번 교육은 단순히 에어컨 분해·세척 기술만을 가르치는 것을 넘어, 업계 최초로 ‘융합형 커리큘럼’을 도입했다”고 전했다. 에어컨, 세탁기, 줄눈, 주방후드 등 계절에 구애받지 않는 여러 홈케어 아이템을 묶어 패키지로 교육하여 창업자가 수익을 다변화할 수 있도록 했다는 설명이다.

특히 실전형 매출 시뮬레이션 교육을 통해 실제 창업 후의 수익 모델을 직접 예측해보는 과정을 거치며, 다양한 기종과 난이도별 상황을 가정한 케이스 기반 실습으로 현장 적응력을 높였다.

홈케어창업연구소 관계자는 “소자본창업의 핵심은 단기간에 기술을 습득해 곧바로 수익 활동을 시작하는 게 사람들의 관심사”라며 “이론과 실습의 균형을 통해 현장 적응력을 극대화하는 동시에, 네이버 블로그/카페, 당근마켓 등 온라인 플랫폼을 활용한 차별화된 마케팅 교육으로 창업 초기 홍보 어려움을 해소하도록 노력하고 있다”고 말했다.

이어 “수업은 서울 및 수도권에 위치한 강북 최대 규모의 100여 평 교육장에서 진행되며, 60여 개의 실습 시설을 갖춰 수강생들이 쾌적한 환경에서 충분한 실습 시간을 확보할 수 있다”고 덧붙였다.

한편 홈케어창업연구소는 최근 평생교육이용기관, 교육청정식등록기관, 서울시의 여성직업교육제공센터와 협약을 체결하며 교육 전문성을 더욱 강화하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

