신기루, 풍자와 몸무게 1·2위 두고 경쟁 (‘배불리힐스’)

코미디언 신기루가 ‘배불리힐스’에서 상상을 초월하는 입담과 예측불가 먹방 센스로 존재감을 입증했다.

신기루는 지난 24일 공개된 디즈니+의 신개념 고칼로리 버라이어티 ‘배불리힐스’ 1·2회에서 등장과 동시에 서장훈에게 “김우빈?”이라고 외치며 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 ‘배불리나 공주’로 등장한 홍윤화를 향해 “아는 뚱녀인데?”라며 반색, 시작부터 센스 있는 티키타카로 분위기를 주도했다.

첫 번째 미션 ‘배불리 탈출’에서는 문어 다리 수갑에 묶인 채 탈출을 시도하면서도 “맥주랑 마요네즈 없냐”라며 특유의 먹드립으로 현장을 뒤집었다. 이어 몸무게 순위 미션에서는 풍자와 2위를 놓고 다투며 “노코멘트”라며 묵비권을 행사하는가 하면, 체중을 확인하자는 서장훈에게 “자신 없으니까 그렇죠. 가만히 있어봐요”라는 촌철살인의 멘트로 웃음을 터뜨렸다.

또한 타이어 끌기 미션에서는 이규호를 향해 “왜 저렇게 뚱뚱한 거야 이해가 안 돼” 등 거침없는 발언을 쏟아내며 예능감을 폭발시켰다. 결국 멤버들과 함께 4만 1천 원의 상금을 획득한 신기루는 중화요리 배달에 앞서 ‘배달 리뷰 호소문’을 직접 작성하며 문학소녀 ‘신애순’으로 변신했다. “안녕하세요, 더운 날씨에 고생하십니다. 단무지와 양파 넉넉히 주세요”라는 그녀의 진심 어린 리뷰는 멤버들의 폭소를 유발했다.

이처럼 신기루는 거침없는 입담과 출연진과의 무르익은 케미, 적재적소에서 터지는 한방으로 첫 회부터 강렬한 웃음을 선사했다. ‘배불리힐스’의 웃음을 책임질 신기루의 기상천외한 활약에 기대가 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]