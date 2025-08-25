현아, 남편 용준형 흡연 논란에도 여행 사진 업로드 ‘묵묵부답’

사진= 현아 SNS

가수 현아가 남편 용준형의 흡연 사진 논란 이후에도 여행 사진을 공유하며 ‘마이웨이’ 행보를 보였다.

현아는 24일 자신의 SNS를 통해 별다른 설명 없이 프랑스 여행 중 찍은 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 현아는 유럽의 거리 곳곳을 배경으로 환하게 웃으며 자유로운 분위기를 즐기고 있다.

이 게시물은 전날 공개된 남편 용준형의 흡연 사진이 온라인상에서 논란을 일으킨 이후 올라온 것으로 더욱 이목을 끌고 있다.

앞서 현아는 23일 자신의 SNS에 용준형이 프랑스 거리에서 담배를 피우는 모습이 담긴 사진을 게재했다. 이에 일부 누리꾼들은 프랑스가 7월부터 공공장소 금연을 확대 시행 중이라며, 용준형의 흡연 장소가 불법일 수 있다고 지적했다.

프랑스 정부는 7월 1일부터 버스 정류장, 공원, 해변, 학교 근처 등에서 흡연을 전면 금지하는 새로운 금연 정책을 시행했다. 다만 야외 테라스 등 일부 장소는 금연 구역에서 제외된다. 해당 사진 속 장소가 실제로 규제 대상에 해당하는지는 확인되지 않았지만, 용준형의 행동을 둘러싼 논란은 이어지고 있다.

한편, 현아와 용준형은 지난해 10월 결혼했다.

