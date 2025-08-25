[SW포토]친선경기 명단 발표하는 홍명보 감독

한국축구대표팀 홍명보 감독이 25일 서울 종로구 축구회관에서 9월 A매치 기간 미국 원정으로 치러질 미국, 멕시코와의 친선경기를 위한 소집선수 26명의 명단을 발표하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com
김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]
입력 : 2025-08-25 14:27:52 수정 : 2025-08-25 14:27:52
