넥슨 ‘아이콘매치’, 메인 매치 티켓 완판…최종 명단 공개

넥슨 2025 아이콘매치 이미지. 넥슨 제공

6만석 규모의 ‘2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작’ 메인 매치 티켓이 모두 완판됐다.

넥슨은 지난 21일 선예매로 판매된 메인 매치의 티켓 약 2만석이 10분 만에 매진된 데 이어 22일 오후 8시 일반예매로 오픈된 메인 매치 티켓 약 4만석 규모가 20분 만에 모두 매진됐다고 25일 밝혔다.

아이콘매치는 넥슨의 모바일 게임 ‘FC 온라인’, ‘FC 모바일’에서 개최하는 전 세계 레전드 선수들의 초대형 축구 경기다. 다음달 13일 이벤트 매치, 14일 메인 매치가 열린다.

이날 넥슨은 아이콘매치에 출전하는 감독과 선수들의 최종 명단을 공개했다.

FC 스피어 팀에는 아르센 벵거 감독을 필두로 잔루이지 부폰, 디디에 드로그바, 티에리 앙리, 에덴 아자르, 클라렌스 세이도르프, 프랑크 리베리, 호나우지뉴, 카카, 가레스 베일, 바스티안 슈바인슈타이거, 웨인 루니, 스티븐 제라드, 박지성, 구자철, 설기현, 이범영이 출전한다.

실드 유나이티드 팀에는 라파엘 베니테스 감독을 필두로 이케르 카시야스, 리오 퍼디난드, 네마냐 비디치, 욘 아르네 리세, 카를레스 푸욜, 마이콘, 애슐리 콜, 솔 캠벨, 클라우디오 마르키시오, 클로드 마켈렐레, 질베르투 실바, 마이클 캐릭, 알레산드로 네스타, 이영표, 박주호, 김영광이 뛴다.

아이콘매치를 총괄하는 박정무 넥슨 사업부사장은 “팬분들의 뜨거운 관심과 성원에 힘입어 올해도 상상으로만 가능했던 초대형 축구 경기 ‘2025 아이콘매치’의 전석 티켓 매진을 달성할 수 있었다”며 “올해는 더욱 화려한 레전드 선수들이 참여하는 만큼, 9월13일과 14일 양일간 직관하시면서 잊지 못할 추억을 남기시길 바란다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]