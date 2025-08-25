윌라·롯데카드, 연간 구독권 결제 시 최대 10만 원 캐시백 제공

이미지=윌라

통합 독서 플랫폼 윌라가 롯데카드와 함께 ‘연간 구독권 캐시백 이벤트’를 진행한다고 25일 밝혔다.

해당 이벤트는 2025년 8월 1일부터 10월 31일까지 진행되며, 이벤트 응모 후 LOCA 365카드로 윌라 연간 구독권을 결제한 고객에게 10만 원 캐시백이 제공된다.

참여 대상은 응모일 기준 직전 6개월(2025년 2월 1일~7월 31일) 동안 롯데 개인 신용카드 결제 이력이 없는 회원이다. 캐시백 혜택은 전월 실적과 무관하며 캐시백은 결제월의 다음 달 말일까지 순차적으로 지급된다. 이벤트 참여는 반드시 전용 페이지 내 ‘응모하고 카드 혜택보기’ 절차를 거쳐야 한다고 업체 측은 전했다.

이벤트 대상 카드인 LOCA 365카드는 생활 업종에서 월 최대 3만6500원의 할인 혜택을 제공하며 국내 가맹점 2~3개월 무이자 할부가 가능하다.

윌라를 운영하는 인플루엔셜 문태진 대표는 “최근 독서에 대한 많은 관심으로 윌라 콘텐츠를 꾸준히 즐기는 고객이 합리적인 비용으로 연간 멤버십을 이용할 수 있도록 이번 제휴 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 더 많은 이용자가 윌라의 서비스를 경험할 수 있도록 다양한 혜택을 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편, 윌라는 전자책, 오디오북, 클래스, 오디오 웹소설 등 다양한 독서 콘텐츠를 제공하는 국내 대표 독서 플랫폼이다. 베스트셀러부터 전문 강연, 키즈 전용관까지 20만 콘텐츠를 무제한으로 즐길 수 있으며 매월 약 6000여 개의 신규 콘텐츠가 업데이트 되고 있다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]