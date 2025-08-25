‘악당출현’ 중국팬 야유도 끄덕없다… ‘유짓수’ 유수영, 험지서 UFC 2연승

사진=UFC 제공

“여기서 밀리고 싶지 않다는 자존심으로!”

세계 최고 종합격투기(MMA) UFC에서 활약 중인 ‘유짓수’ 유수영이 중국 원정 경기에서 2연승을 달렸다.

ROAD TO UFC(RTU) 시즌3 밴텀급 우승자 유수영(16승3패2무효)은 지난 23일 중국 상하이 상하이 체육관에서 열린 ‘UFC 파이트 나이트: 워커 vs 장밍양’ 언더카드 제2경기에 출전, RTU 시즌2 밴텀급 준우승자 샤오롱(27승10패)과 치열한 접전을 벌인 끝에 만장일치 판정승(29-28, 29-28, 29-28)을 거뒀다.

활발한 인앤아웃 스텝을 통해 승기를 잡았다. 유수영은 한 대 때린 뒤 상대 타격 거리 바깥으로 물러나는 방식으로 샤오롱 상대로 타격에서 우위를 점했다. 무리하게 레슬링을 노리기보다는 가볍게 테이크다운 시도를 한 뒤 후속 타격을 맞혔다. 유수영은 2라운드까지 유효타 합계 35대 27로 앞서나갔다.

3라운드에는 난타전이 벌어졌다. 중국 홈 관중의 응원을 등에 업은 샤오롱은 근거리엘보를 날리며 거칠게 압박해 들어왔다. 유수영이 물러서지 않고 맞받아치며 경기 종료 전 치열한 공방전 흐름으로 흘러갔다. 샤오롱이 막판 우세를 접했지만, 유수영을 피니시하진 못했다.

유수영은 경기 후 백스테이지 인터뷰에서 “2연승이지만 아직 만족하지 않는다”며 “더 많이 경기하고 싶다”는 소감을 밝혔다. 이어 “UFC라는 큰 대회에 와서 경험 많은 선수들과 붙으니까 동기부여가 많이 된다. 이런 선수들과 함께 경기하면서 더 성장해서 기분이 좋다”고 덧붙였다.

중국 선수와 맞붙은 중국 원정경기였다. 이를 두고 “입장할 때부터 야유가 장난이 아니었다”는 유수영은 “샤오롱이 팬들에게 기운을 받고 힘을 내는 모습이 느껴졌다”고 돌아봤다. 또한 “후반 갈수록 과감하게 나와서 상대하기 좀 더 힘들었다”며 “서로 엄청 치열했는데 여기서 밀리고 싶지 않다는 남자의 자존심으로 끝까지 싸워봤다”고 말했다.

‘형푸리아’와의 승부를 바라고, 또 바란다. 유수영은 끝으로 UFC 라이트급 챔피언 일리아 토푸리아의 형 알렉산더 토푸리아를 다시 한번 콜아웃했다. 그는 “알렉산더 토푸리아, 더 이상 피하지 말라”며 “케이지에서 붙어보자”고 도발했다.

