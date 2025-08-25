제베원 리키·박건욱·한유진, ‘트웰브’ OST 주자 합류

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 리키∙박건욱∙한유진이 새 드라마 '트웰브' OST 가창자로 참여했다.

지난주 첫 방송된 '트웰브'는 동양의 12지신을 모티브로 한 시리즈로 인간을 수호하기 위해 인간의 모습으로 살아가고 있는 12천사들이 악의 무리에 맞서는 전투를 그린 액션 히어로물이다.

제로베이스원 리키∙박건욱∙한유진이 OST에 참여해 더욱 화제다. 이들이 부른 '구원'은 드라마의 웅장한 스케일과 어울리는 드라마틱한 보컬 라인이 돋보이는 곡으로, 극의 분위기를 한층 끌어올리며 시청자들의 몰입을 극대화할 예정이다. 다음달 6일 공개 된다.

제로베이스원은 그간 다양한 OST에 참여하며 음악적 스펙트럼을 넓혀왔다. 완전체로는 tvN '엄마친구아들', Mnet '스테이지 파이터', tvN '견우와 선녀' 등 여러 작품의 OST를 통해 강력한 팀 시너지를 입증했다. 이와 함께 멤버 개인 및 유닛으로도 OST에 참여하며 다채로운 보컬 컬러를 선보이는 등, 팀 전체의 음악적 매력을 더욱 풍성하게 확장해 가고 있다.

한편, 제로베이스원은 오는 9월 1일 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'를 발매하며, 전격 컴백한다.

