장우영, 9월 솔로 컴백 이어 단콘 연다

2PM 멤버이자 솔로 가수 장우영이 9월 15일 미니 3집 'I'm into'(아임 인투)를 발매하고 초고속 컴백한다.

JYP엔터테인먼트는 8월 25일 0시 공식 SNS 채널에 장우영 새 미니 앨범 'I'm into'의 프롤로그 필름을 게재하고 컴백 소식을 알렸다.

공개된 프롤로그 필름은 평소 엉뚱하면서도 생각이 많은 장우영의 특징을 시각화해 보여준다. 멍한 표정으로 소파에 앉아있던 장우영은 들고 있던 커피를 한 모금 마신다. 한 모금의 커피로 인해 한껏 업이 된 그는 춤을 추고 스텝을 밟으며 신난 기분을 표현한다.

계속해서 커피를 마시고 커피를 마실수록 머릿속은 다양한 생각들이 꼬리에 꼬리를 물고 가지를 뻗는다. 이번에는 소파에 발을 올린 채 바닥에 누운 장우영. 커피가 더 필요하지만 컵 속은 텅 비어있다. 어느새 노을이 내린 오후, 벽에 기대어 앉은 그의 주변에는 커피잔이 가득 쌓여있다.

'I'm into'는 장우영이 지난 6월 발표한 디지털 싱글 'Simple dance'(심플 댄스) 이후 약 3개월 만에 선보이는 새 작품이다. 2018년 1월 미니 2집 '헤어질 때' 이후 무려 7년 5개월 만에 솔로 아티스트로 돌아와 2025년 초여름을 달군 장우영이 이번에는 미니 음반으로 초고속 컴백해 초가을을 물들인다.

컴백에 이어 9월 27일과 28일에는 서울 광진구 YES24 라이브홀에서 단독 콘서트 '2025 Jang Wooyoung Concert < half half >'(2025 장우영 콘서트 < 하프 하프 >)를 개최한다.

