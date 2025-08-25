스키즈표 금빛 질주…1일차 ‘더블 밀리언셀링’도 거뜬

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 새 앨범 'KARMA'(카르마)로 각종 호성적을 거두며 글로벌 인기 질주 중이다.

스트레이 키즈는 8월 22일 정규 4집 'KARMA'와 타이틀곡 'CEREMONY'(세리머니)를 발매하고 2025년 첫 컴백했다. 음반은 22일 국내 음반 집계 사이트 한터차트 기준 200만 장 이상의 판매고를 기록하며 발매 하루 만에 더블 밀리언셀링을 달성했다. 또한 한터차트의 주간 피지컬 앨범 차트(2025.08.18~08.24)와 써클차트의 주간 리테일 앨범 차트(2025.08.17~08.23) 1위를 석권했다.

앨범은 22일부터 24일까지 사흘 연속 월드와이드 및 유러피안 아이튠즈 앨범 차트 정상에 등극했고 일본, 프랑스, 호주 등 해외 여러 지역 아이튠즈 앨범 차트 1위를 차지했다. 타이틀곡 'CEREMONY'는 벅스 실시간 차트 1위를 비롯해 브라질, 태국 등에서 아이튠즈 송 차트 1위에 올랐다.

최근 스트레이 키즈가 K팝 4세대 그룹 최초 팔로워 2000만을 달성한 스포티파이에서는 신보 'KARMA'가 22일 하루 동안 1826만 회 이상의 스트리밍으로 2025년 K팝 그룹 발매 첫날 최다 스트리밍 기록을 새로 썼다. 2023년 정규 3집 '★★★★★ (5-STAR)'(파이브스타)를 넘어서는 자체 최다 기록이기도 하다. 타이틀곡 'CEREMONY'는 22일 252만 회 이상의 스트리밍으로 스포티파이 데일리 톱 송 차트 글로벌 27위, 미국에서는 자체 최고 순위인 49위로 첫 진입했다.

'CEREMONY' 뮤직비디오는 22일 오후 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위에 오른 후 25일 오전까지 나흘째 정상 자리를 지키고 있으며, 유튜브 조회 수도 2000만 뷰를 돌파했다. 이들은 지난 22일 KBS 2TV '뮤직뱅크'를 시작으로 23일 MBC '쇼! 음악중심', 24일 SBS '인기가요'에 연이어 출연해 타이틀곡 'CEREMONY' 퍼포먼스를 선사했다. '스포츠' 콘셉트의 무대와 의상, 멤버들의 손길이 닿은 안무 등 다양한 볼거리가 시선을 붙잡았고 부단한 노력으로 쟁취해 낸 오늘을 자축하는 메시지가 울림을 전했다.

2년여 만에 선보이는 정규 앨범으로 전 세계 뮤직 리그 에이스임을 재입증한 스트레이 키즈는 기세를 몰아 오늘(25일) 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시) 리믹스 디지털 싱글 'CEREMONY (Maximum Power Remixes)'(맥시멈 파워 리믹시즈)를 발표하고 열기를 잇는다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]