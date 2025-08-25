“38세, 경험부족 핑계” 김진웅 아나, KBS 하차청원 나왔다…화 돋운 반성문

사진= 김진웅 SNS

KBS 아나운서 김진웅이 방송 중 도경완·장윤정 부부를 향한 부적절한 발언으로 논란에 휩싸인 가운데, 급기야 KBS 시청자 청원 게시판에 하차 요구까지 등장했다.

25일 KBS 시청자 청원 게시판에는 ‘김진웅 아나운서 하차 요청’ 글까지 게시된 상황이다. 청원자는 “공영방송으로서의 책임과 품격을 바로 세우는 계기가 되기를 바랍니다”라며 출연 중단 및 공식적인 조치를 요구했다.

작성자는 “공영방송의 아나운서는 단순히 방송 진행자가 아니라, 국민 앞에서 언행으로 신뢰와 품격을 보여줘야 하는 자리다. 그러나 김진웅 씨는 예능 프로그램에서 동료 선배 아나운서를 겨냥하여 ‘누군가의 서브로는 못 산다’라는 발언을 두 차례 이상 하였고, 이는 단순한 농담의 선을 넘어 특정인을 공개적으로 깎아내리는 부적절한 발언이었다”라고 짚었다.

이어 김진웅 아나운서의 반성문을 지적했다. 작성자는 “특히, 30대 후반이라는 나이와 아나운서라는 전문직의 무게에도 불구하고, ‘스스로에게 귀하게 찾아온 기회를 놓치고 싶지 않았다’는 핑계로 경험 부족을 언급하며 마치 10대 후반 고등학생과 같은 발언을 했다는 점은 더욱 충격적”이라며 “아나운서로서 기본적인 언행 관리조차 하지 못한 것은 변명의 여지가 없다”라고 하차 청원이유를 밝혔다.

더불어 “공영방송의 아나운서는 시청자의 신뢰 위에 서 있다. 그러나 김진웅 씨의 발언은 KBS 아나운서 전체의 품격을 훼손하고, 수신료를 납부하는 국민의 신뢰를 저버리는 행위”이라 지적했다.

김진웅은 24일 방송된 KBS2 사장님 귀는 당나귀 귀에 출연해, 선배 아나운서 엄지인과 함께 결혼 정보 업체를 방문하는 장면에서 “도경완 선배처럼 못 산다. 누군가의 서브로는 못 산다”는 발언을 해 파문을 일으켰다.

사진= KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀' 방송 화면 캡처

장윤정은 본인의 SNS에서 입장을 표명했다. 그녀는 “친분도 없는데 상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 ‘농담’도 ‘장난’도 아니다. 가족 사이에 서브는 없습니다”라며 불쾌감을 드러냈다.

결국 김진웅은 24일 자신의 SNS에 자필 사과문을 올렸다. 그는 “경솔한 발언으로 심려를 끼쳐 드려 진심으로 사과드린다. 후배로서 도경완 선배님께 폐를 끼쳐 송구스럽다”며 과거 도경완과의 인연을 소개하며 고개를 숙였다. 이어 “이번 일을 계기로 더 신중하게 말하고 행동하겠다”고 반성의 뜻을 밝혔다.

그러나 대중의 반응은 싸늘하다.

누리꾼들은 “88년 생이면 30대 후반인데 경험부족은 와닿지 않는다”, “귀하게 찾아온 기회랑 결례랑 무슨 상관인지”, “그럼 와이프 될 사람은 김 아나의 서브인가요”, “나무위키 보고 깜짝 놀랐다. 이렇게 논란 많은 건 처음”이라며 반성문 내용을 언급했다.

방송인의 말 한마디가 가져올 수 있는 무게를 다시금 되새기게 하는 가운데, 김진웅 아나운서의 향후 거취에도 이목이 집중되고 있다.

