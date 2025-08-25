위비스, 위비스몰 공식 서포터즈 ‘위비스크루’ 2기 모집

위비스(회장 도상현)의 공식 온라인몰인 ‘위비스몰’이 공식 서포터즈 ‘위비스크루’ 2기를 모집한다고 25일 밝혔다. 지난 1기에 이어 진행되는 이번 모집은 패션과 SNS에 관심 있는 20~50대라면 누구나 지원 가능하다.

사진=위비스몰

이번 2기의 가장 큰 특징은 약 100만원 상당의 지센(zishen)과 볼빅어패럴(volvik apparel) 신상품과 온라인 전용 상품을 제공한다는 점이다. 선정된 서포터즈는 제공받은 상품을 직접 착용·체험한 뒤 리뷰와 콘텐츠를 제작하며 다양한 홍보 활동을 펼치게 된다.

1기 ‘위비스크루’가 다양한 연령대와 여러 브랜드를 폭넓게 경험하는 기회였다면 이번 2기 ‘위비스크루’는 위비스몰 대표 브랜드 ‘지센’과 프리미엄 골프웨어 ‘볼빅어패럴’에 집중해 운영된다.

모집 인원은 총 50명이며 신청은 8월 18일부터 8월 31일까지 2주간 구글폼을 통해 가능하다. 최종 선정자는 9월 3일 개별 문자로 안내될 예정이다.

위비스몰 관계자는 “위비스크루는 단순 리뷰어가 아닌 브랜드 경험을 함께 만들어가는 파트너로서 더 큰 가치를 체험하실 수 있을 것”이라며, “우수 활동자에게는 추가 혜택과 차기 활동 연임 기회도 제공할 계획”이라고 밝혔다.

위비스몰에는 여성복 ‘지센’과 골프웨어 ‘볼빅어패럴’ 외 감도 있는 영캐주얼 ‘뷰어’, ‘해브어웨일’,’카인드베리’등 다양한 브랜드가 입점해 있어, 고객의 라이프스타일과 취향에 따라 성별과 연령대가 넓게 분포되어 있다.

한편, 최근 지센과 볼빅어패럴 두 브랜드 모두 새로운 25 FW 시즌 컬렉션을 런칭했으며, 위비스몰 기획전을 통해 만나볼 수 있다.

황지혜 온라인 기자 jhhwang@sportsworldi.com

