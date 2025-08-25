아이브의 비밀이 궁금해?…오늘(25일) 'XOXZ' 공개

그룹 아이브(IVE)의 미니 4집 '아이브 시크릿(IVE SECRET)'이 베일을 벗는다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면, 아이브는 오늘(25일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 네 번째 미니 앨범 '아이브 시크릿'을 발매한다.

'아이브 시크릿'은 화려한 표정 뒤 숨겨진 감정의 흐름에 집중한 앨범이다. 아이브는 익숙했던 당당함은 유지하면서도 그 안에 감춰졌던 이면과 반전의 태도를 꺼내 보이며 자신들의 이미지를 재설계한다는 계획이다.

앨범에는 타이틀곡 'XOXZ(엑스오엑스지)'를 비롯해 'Wild Bird(와일드 버드)', 'Dear, My Feelings(디어, 마이 필링스)', 'GOTCHA (Baddest Eros)(갓챠)', '삐빅 (♥beats)', 'Midnight Kiss(미드나잇 키스)' 등 총 6곡이 수록된다.

앞서 앨범명과 맞닿은 '시크릿'을 주제로 다양한 이미지와 영상 콘텐츠를 공개해 온 이들은 여섯 개의 트랙을 통해서도 각기 다른 감정과 무드, 정체성을 노래하며 미니 4집의 메시지를 일관되게 전할 예정이다.

타이틀곡 'XOXZ'는 '사랑해, 잘 자. 그리고 꿈속에서 만나'라는 뜻을 지닌 아이브표 신조어, 'XOXZ'를 노래한 곡이다. 묵직한 808 베이스와 브라스, 단단한 드럼이 곡 전체의 긴장감을 이끌며 저음의 랩과 미니멀한 보컬이 몽환적인 매력을 더해 듣는 이들의 귓가를 사로잡는다. 여기에 멤버 장원영과 서지음 작사가가 노랫말을 써 완성도를 높였다. 전작 타이틀곡 '애티튜드(ATTITUDE)'로 호흡을 맞춘 두 사람은 이번 'XOXZ'를 통해 복합적인 감정을 하나의 암호처럼 감각적으로 풀어내며, 명확히 말하지 않아도 전해지는 도도하고도 비밀스러운 아이브만의 정체성을 선명히 드러낸다.

음원과 동시에 공개되는 'XOXZ' 뮤직비디오에는 '내가 원하는 방식'으로 만들어 낸 비밀의 꿈속으로 '나 자신'을 초대하고, '나만의 방식'대로 풀어낸 세계를 입체적이고 다채롭게 그린 장면이 담긴다.

'레블 하트(REBEL HEART)'부터 '애티튜드(ATTITUDE)'까지 플레이리스트를 장악한 이들의 컴백에 대중의 관심이 집중된 가운데, 아이브는 지난 24일 공식 유튜브 채널을 통해 신보 하이라이트 메들리 영상을 공개하며 컴백 열기를 최고조로 끌어올렸다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]