“스트레이키즈 컴백 축하해”… 빼빼로, 카르마 팝업 참가

롯데웰푸드가 빼빼로 앰배서더 스트레이 키즈의 컴백 기념을 함께 축하한다.

롯데웰푸드는 빼빼로 공식 글로벌 앰배서더인 ‘스트레이 키즈(Stray Kids)’의 네 번째 정규 앨범 ‘카르마(KARMA)’ 발매를 기념해 특별한 컬래버레이션을 진행한다고 25일 밝혔다.

롯데웰푸드는 오는 3일까지 잠실 롯데월드몰 1층 아트리움에서 열리는 ‘<KARMA> POP-UP STORE’에 빼빼로 존을 열었다. 이번 협업은 스트레이 키즈의 정규 4집 컴백을 축하하고, 앞으로 빼빼로와 함께할 활동들에 대한 기대감을 높이기 위해 기획됐다.

이번 빼빼로 존에는 스트레이 키즈와 빼빼로가 협업한 한정판 패키지들이 전시된다. 지난 6월 국내에 공개한 하트 페어 패키지부터 해외 전용으로 출시된 글로벌 패키지까지 다양한 제품을 만나볼 수 있다. 함께 마련된 포토존에서는 스트레이 키즈 사진이 새겨진 포토월과 높이 1미터의 대형 빼빼로 조형물 앞에서 기념사진을 남길 수 있다.

SNS와 연계한 경품 이벤트도 진행한다. 개인 인스타그램 및 X(옛 트위터) 계정에 행사장 방문 인증 사진과 함께 다가오는 빼빼로데이를 앞두고 선보일 스트레이 키즈 협업 패키지에 대한 기대 평을 남기면 참여 가능하다. 이들을 대상으로 추첨을 통해 ▲스트레이 키즈 정규 4집 친필 사인 앨범 ▲스트레이 키즈 폴라로이드 사진 ▲스트레이 키즈 X 빼빼로 한정판 다이어리 ▲빼빼로데이 시즌 스트레이 키즈 협업 패키지 등 다양한 경품을 증정할 예정이다.

또한, 현장에서 포스트잇을 활용해 컴백 응원 문구를 남긴 방문객에는 멤버들의 사진이 담긴 화이트쿠키 빼빼로 1갑과 스트레이 키즈 정규 4집 컴백 앨범 포토로 제작된 엽서를 선물한다. 엽서는 오로지 이번 현장에서만 제공되는 한정판 굿즈다.

롯데웰푸드 관계자는 “글로벌 팬들의 사랑을 받는 스트레이 키즈의 정규 4집 발매를 진심으로 축하한다”며 “이번 협업이 빼빼로가 가진 즐거움과 나눔의 가치를 팬들과 나누는 계기가 되었으면 한다”고 말했다.

한편, 롯데웰푸드는 지난 5월 스트레이 키즈를 빼빼로 브랜드의 공식 글로벌 앰배서더로 선정했다. 국내외 K팝 팬들의 팬심을 사로잡은 스트레이 키즈와 함께 빼빼로 브랜드는 물론, 한국의 대표 나눔 기념일인 ‘빼빼로데이’를 세계적인 기념일로 확산하기 위한 통합 글로벌 마케팅 캠페인을 전개해 나갈 예정이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

