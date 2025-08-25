블랙핑크 지수 친언니 김지윤, 예능 데뷔 “부담? 없다…이렇게 태어난 것”

사진= 유튜브 채널 'grip_kr' 화면 캡처

블랙핑크 지수의 친언니로 알려진 김지윤이 새로운 도전에 나선다.

김지윤은 26일, Grip 라이브 커머스를 통해 ENA 새 예능 프로그램 슈퍼셀러: 인센티브 게임에 출연하며 셀러로서 첫발을 내딛는다.

최근 김지윤은 자신의 채널을 통해 “드디어 좋은 소식 전해드릴 수 있게 됐다”며 “슈퍼셀러 프로그램에 도전하게 됐다. 그동안 열심히 공부한 이유”라고 밝히며 기대감을 드러냈다.

영상 속 김지윤은 “블랙핑크 지수의 언니라는 점이 부담스럽지 않냐”는 질문에 “없다. 제가 언니니까요. 이렇게 태어난 걸요”라며 쿨한 면모를 보였고, 지수의 반응에 대해서는 “같은 MBTI T형이라 ‘그래, 열심히 해봐’라고 응원해줄 것 같다”고 답해 웃음을 자아냈다.

김지윤은 과거 대한항공 승무원과 SK 통신사 상담원 등 다양한 직업을 경험했으며, 이번에는 커머스 셀러로서 성장하고자 하는 열정을 드러냈다. 김지윤은 “타짜보다 초짜가 잘하는 경우도 있지 않냐. 1등을 노리고 열심히 하겠다”며 각오를 밝혔다.

김지윤은 2019년 KBS2 아이를 위한 나라는 있다에 출연해 ‘한효주 닮은꼴’로 화제를 모은 바 있다.

한편 슈퍼셀러는 나이, 성별, 경력 불문, 오직 ‘판매 실력’으로 승부하는 리얼 커머스 서바이벌 예능으로, 참가자들은 매출이라는 냉정한 지표 아래 완판 전쟁을 펼치게 된다.

