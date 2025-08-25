갓세븐 유겸, 9월 입대 “성장한 모습으로 돌아올 것”

그룹 갓세븐 멤버이자 솔로가수트 유겸(YUGYEOM)이 9월 군 복무를 시작한다.

AOMG는 지난 23일 공식 SNS를 통해 "유겸은 최근 병무청으로부터 '전문 특기병' 최종 합격 통보를 받았다. 이에 따라 유겸은 병역의 의무를 다하기 위해 9월 29일 입소하여 기초군사훈련을 받은 뒤, 육군 군악대에서 병역의 의무를 이행할 예정이다"라고 밝혔다.

유겸은 자신의 SNS에 자필 손편지를 게재하며 아가새(갓세븐 공식 팬덤명)에게 직접 인사했다. 손편지를 통해 유겸은 "우리나라를 위해 몸 조심히 건강히 군대 들어가서 잘하고 오겠다"라고 입대 소감을 전했다. 또한, "보고 싶으면 제 노래 들으면서 그리워해달라. 항상 발전하고 성장한 모습으로 멋지고 좋은 앨범으로 금방 돌아오겠다"라며 더욱 성장한 모습을 약속했다.

글로벌 보이그룹 갓세븐(GOT7) 막내이자 AOMG 소속 솔로 아티스트로서 유겸은 꾸준히 활발한 음악, 공연 활동을 펼치고 있다.

월드투어 'TRUSTY(트러스티)'를 성공적으로 진행하며 글로벌 솔로 아티스트로 입지를 다졌으며, 지난 6월에는 두 번째 솔로 정규앨범 'Interlunar(인터루나)'를 발매했다. 군 입대를 앞둔 유겸은 다가오는 공백기를 'Interlunar'에 빗대어 사랑하는 이들과 자신이 서로에게 보이지 않더라도 다시 만날 것을 알고 있으니 두렵거나 슬프지 않을 거란 메시지를 담아내 글로벌 음악 팬들에게 큰 사랑을 받았다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]