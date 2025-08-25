'천둥 샤우팅'의 반전…김경현, 달콤한 목소리로 전하는 인생의 약속 'Be my wife'

제공=재담.Ent

'Don't Cry'의 강렬한 록 보컬, 김경현이 가장 부드럽고 달콤한 모습으로 돌아온다.

가수 김경현이 오는 28일 낮 12시 숨겨진 매력을 담은 새 디지털 싱글 'Be my wife'를 전격 공개한다.

신곡 'Be my wife'는 한 남자가 인생을 건 사랑을 조용히, 그리고 진솔하게 고백하는 감미로운 어쿠스틱 발라드 곡이다. 그동안 김경현의 트레이드마크였던 폭발적인 고음 대신 듣는 이의 마음을 편안하게 만드는 따뜻한 중저음과 섬세한 감정 표현이 곡 전체를 이끈다. 어쿠스틱 기타와 피아노의 미니멀한 편곡 위로 오직 김경현의 목소리 하나만으로 사랑의 모든 순간과 감정을 그려낸다.

프로듀서 박주현은 “가장 화려한 기교가 아닌, 가장 진실된 목소리로 함꼐하자는 말을 전달하는 데 모든 초점을 맞췄다”고 밝혔다.

이번 신곡은 '록커 김경현'의 대중적 이미지를 기분 좋게 배반하는 반전 매력 그 자체다. 힘을 과시하는 대신 목소리에 힘을 빼고 가사 한 글자 한 글자에 담긴 진심을 오롯이 전달하며 보컬리스트로서 한층 넓어진 음악적 스펙트럼을 증명한다.

사진=앨범 자켓 이미지. 제공=재담.Ent

가수 김경현은 신곡에 대해 다음과 같이 전했다.

“지금까지는 노래에 제 모든 것을 채워 넣어야 한다고 생각했습니다. 하지만 'Be my wife'를 녹음하며, 사랑의 가사는 가장 힘을 뺐을 때 오히려 가장 깊게 전달된다는 것을 깨달았습니다. 화려하게 꾸미기보다, 정말 사랑하는 사람의 귓가에 속삭이듯 담백하게 부르려 노력했습니다.”

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]