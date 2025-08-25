‘애마’ 배우 장남수, 이하늬 매니저역으로 눈도장

애마 1회 도입부. 넷플릭스 제공

배우 장남수가 지난 22일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘애마’에 정희란(이하늬 분)의 매니저 영배 역으로 출연하며 시청자에게 눈도장을 찍었다.

‘애마’는 1980년대 한국을 강타한 에로영화의 탄생 과정 속 화려한 스포트라이트에 가려진 어두운 현실에 용감하게 맞짱 뜨는 톱스타 정희란(이하늬 분)과 신인 배우 신주애(방효린 분)의 이야기를 그린 작품이다.

영배는 극 중 정희란의 매니저로 희란이 시키는 일은 무조건 해내는 최고의 조력자이자 미워할 수 없는 최고의 매니저다. 그는 이번 작품 ‘영배‘라는 캐릭터를 소화해 내기 위해 영화촬영을 위해 40kg 감량 이후 몸무게를 100kg 이상으로 증량하며 몰입하여 작품을 준비했다. 그 결과 몸을 사리지 않고 고군분투하며 정희란만 바라보는 캐릭터를 소화해내 지울 수 없는 존재감을 보여줬다.

장남수는 그동안 영화 해적2, 마녀2, 행복의나라, 서울의봄, 야당에 이르기까지 다양한 장르의 작품들에 출연, 꾸준한 활동을 이어오며 단단한 내공을 쌓아오고 있는 배우다.

장남수는 소속사 KMG를 통해 “신인인 저를 큰 드라마인 애마와 극 중 영배라는 역할에 기회를 주신 이해영 감독님 및 제작사 대표님, PD님, 조감독님 및 촬영 모든 스탭 관계자분들께 무한한 감사를 드리며, 앞으로 더욱 노력하며 많은 작품에 최선을 다하는 성실한 배우가 되고 싶다. 애마와 함께 할 수 있어 영광이었다”고 전했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

