쯔양 “반려묘 유기 아니다”…의혹 직접 해명

먹방 유튜버 쯔양이 반려묘 유기 의혹에 직접 해명했다.

쯔양은 지난 24일 자신의 유튜브 채널에 업로드한 ‘콘셉트냐고요…? 전참시 안경 해명합니다’라는 제목의 영상을 통해 해당 이슈를 언급했다.

제작진이 “브이로그 영상에 고양이들이 어디 있는지 묻는 분들이 있다”고 하자 쯔양은 “본집에 있다. 집을 비울 때 잠깐 맡겼는데 부모님이 고양이에게 정이 들었다”고 말했다.

이어 “(고양이들이) 해 보는 걸 너무 좋아해서 데려오기가 미안하다. 근데 엄마, 아빠가 좋다고 해서 제가 해 드는 집으로 이사 오기 전까지 엄마, 아빠가 맡아주기로 했다”라고 설명했다.

‘고양이는 보내고 강아지는 왜 키우냐’는 질문에 대해선 “아 내가 그렇게 보일 수도 있겠구나”라고 당황했다.

하지만 이내 “엄마가 워낙 동물을 좋아하셔서 본가에는 강아지 두 마리, 고양이 두 마리가 함께 잘 지내고 있다”며 “저는 집에 머무는 붙어 있는 시간이 많은 집순이다. 반려견과 함께하는 시간을 충분히 보내고 있다”고 설명했다.

