이선빈, ‘♥이광수’ 8년째 장기 연애 비결은?

SBS 미운 우리 새끼 방송화면 캡처.

배우 이선빈이 9살 연상 연인 이광수와의 장기 연애 비결을 밝혀 눈길을 끈다.

지난 24일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에서는 이선빈이 스페셜 게스트로 출연해 유쾌한 입담을 펼쳤다.

이날 MC 신동엽은 “이광수 씨와 8년째 예쁘게 만나고 있다”고 소개했고, 이선빈은 장기 연애의 비결을 이야기했다.

이선빈은 “결국엔 성향과 코드가 맞는 게 가장 중요하다”며 “개그 코드나 식성이 잘 맞으면 노력하지 않아도 장기 연애가 된다”고 말했다.

이어 “저희는 둘 다 장난꾸러기라는 얘기를 많이 듣는다. 저를 작품에서 겪어본 분들은 ‘왜 만나는지 알겠다’고 하더라”며 웃었다.

이러한 얘기를 들은 MC와 패널들은 고개를 끄덕이며 공감했고, 이선빈은 환한 미소로 대화를 이어갔다.

한편 이선빈은 이광수와 2016년 SBS 예능프로그램 런닝맨을 통해 만났으며, 9살의 나이 차이를 극복하고 연인으로 발전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]