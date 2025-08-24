길고도 험난했던 롯데의 연패탈출기, 결국 열쇠는 방망이였다

사진=롯데자이언츠 제공

드디어, 웃었다.

롯데의 힘겨운 연패탈출기, 마침내 성공했다. 24일 창원NC에서 열린 NC와의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그’ 원정경기서 17-5로 승전고를 울렸다. 지난 6일 부산 KIA전(7-1) 이후 처음 맛보는 승리다. 길고 길었던 12연패 늪에서 탈출하는 순간이었다. 날짜로는 18일 만에, 경기로는 15일 경기(2무 포함) 만이다. 시즌 성적 59승5무57패를 마크했다. 어렵사리 급한 불을 끈 롯데는 일단 NC(54승6무54패)를 끌어내리고 공동 5위에서 KT와 공동 4위로 한 계단 올랐다.

지독히도 안 풀렸다. 연패 중인 팀들이 대부분 그러하듯 엇박자가 났다. 마운드가 버텨주면 타선 지원이 저조했다. 방망이가 활발하게 돌아가면 불펜 쪽에서 방화가 발생했다. 몇 차례 천금 같은 기회를 놓치자 연패 숫자는 걷잡을 수 없이 늘어났다. 선수단은 조급해졌다. 곳곳에서 수비, 주루 미스가 쏟아졌다. 두 손 놓고 지켜만 본 것은 아니다. 1군 엔트리, 선발 라인업 등에 다양한 변화를 줬다. 수장이 나서 반성의 목소리까지 냈지만 쉽게 실마리를 찾지 못했다.

사진=롯데자이언츠 제공

가장 롯데답게, 화끈한 야구로 단단했던 벽을 부쉈다. 홈런 2방을 포함해 장단 16안타, 9볼넷으로 17점을 합작했다. 20경기 만에 신고한 두 자릿수 득점이다. 17득점은 올 시즌 구단 최다 득점이기도 하다. 종전까진 12득점이 두 차례 있었다. 1회 초 빅터 레이예스의 3점짜리 홈런을 시작으로 6회까지 매 이닝 점수를 냈다. 특히 4회엔 상대 실책과 맞물려 무려 8득점을 집중시켰다. 이 또한 롯데의 올 시즌 1이닝 최다 득점이다. 앞서 6득점은 네 차례 있었다.

올 시즌 롯데가 5강 싸움을 할 수 있는 원동력은 단연 공격력이다. 팀 타율 0.269로, 선두 LG(0.274) 다음으로 높다. 문제는 집단 슬럼프에 빠졌다는 것. 8월 이후로 범위를 좁히면 최하위(0.215)까지 떨어진다. 한 점 한 점 추격하다 끝내 힘이 빠지는 경기들이 많아졌다. 이날은 달랐다. 꽤 점수 차가 벌어진 뒤에도 집중력을 잃지 않으려 하는 모습이 돋보였다. 단순한 1승이 아니다. 롯데의 색깔을 찾아가고 있다는 점에서 다음을 바라볼 수 있는 발판이 생겼다.

이날 롯데는 선발 전원 안타를 달성했다. 롯데로선 올 시즌 처음이다. 전체론 시즌 8번째, 통산 231번째다. 무엇보다 리드오프로 나선 박찬형의 활약이 눈부셨다. 4안타 4타점의 주인공이다. 홈런 빠진 히트 포 더 사이클이었다. 해줘야 할 선수들이 해줬다. 레이예스와 이호준이 나란히 3안타씩을 때려낸 가운데 고승민, 나승엽도 멀티히트(한 경기 2안타 이상)를 작성했다.

사진=롯데자이언츠 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]