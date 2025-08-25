7월 영플레이상→시즌 영플레이상 될까? 데뷔골 신고한 서울 황도윤 “공격포인트 더!”

FC서울 황도윤. 사진=한국프로축구연맹 제공

“드디어 골을 넣어서··· 감정이 많이 올라왔습니다.”

2023년에 데뷔한 2003년생 황도윤(FC서울)이 드디어 데뷔골을 신고했다. 황도윤은 24일 서울월드컵경기장에서 끝난 울산 HD와의 하나은행 K리그1 2025 27라운드에서 쐐기골을 신고하며 3-2 승리를 이끌었다.

33경기 동안 기다리던 데뷔골을 드디어 신고했다. 이날 전까지 황도윤의 공격포인트는 올 시즌 기록한 4도움이 전부였다. 득점 후 동료 박성훈과 함께 기쁨의 세리머니를 선보였다. 그는 “도움만 4개를 기록하고 골이 없었는데, 드디어 넣어서 감정이 많이 올라왔다”며 “사실 성훈이보다 골을 먼저 넣고 싶다고 생각했었다. 성훈이가 먼저 넣어 부담감이 있었다. 이제는 나도 넣어서 괜찮다”고 미소 지었다.

FC서울 황도윤(가운데). 사진=한국프로축구연맹 제공

올 시즌 27경기 중 26경기를 소화하며 주전으로 발돋움했다. 기성용(포항)과 호흡을 맞추며 성장곡선을 그렸다. 황도윤은 “형들이 워낙 경험도 많고 잘해주셔서 크게 어려움은 없었다. 워낙 성용이 형이 잘해주셨다. 나는 반대 전환 능력 등이 부족하다. 더 성장해야 한다”면서도 “수비수에게 받아서 공격적으로 찔러주는 패스는 강점”이라고 짚었다.

7월 K리그 ‘이달의 영플레이상’의 주인공이다. 시즌 영플레이상 욕심도 당연히 있을 터. 황도윤은 “욕심 있다. 지금 있는 자리에서 최선을 다하다 보면 따라오지 않을까”라며 “부상 없는 시즌 마무리에 초점을 두고 있다. 공격포인트도 조금 더 하고 싶다”고 목소리를 높였다.

FC서울 황도윤. 사진=한국프로축구연맹 제공

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]