‘전처와 한집살이’ 윤민수, 이유는?[TV핫스팟]

가수 윤민수가 이혼 후에도 전처와 함께 살고 있다는 사실을 공개해 화제를 모으고 있다.
24일 방송된 SBS 예능 프로그램 미운 우리 새끼에는 윤민수가 게스트로 출연해 지난해 알려진 이혼 소식과 그 뒷이야기를 털어놨다. 그는 “이혼 기사가 난 건 작년이지만, 실제로 서류상 정리된 건 두 달 전”이라며, “그 당시엔 개인적으로 서로 안 좋은 일들이 있었고, 그걸 해결한 후에 정리하기로 했다”고 설명했다.
윤민수는 “이혼 사유를 딱 잘라 말하긴 어렵다. 모든 부부가 그렇듯 명확하지 않은 점이 있다”며, “우린 어릴 때 결혼해 친구처럼 잘 지내는 사이였다. 서로의 삶을 응원해주자는 마음이었다”고 덧붙였다.
윤민수와 전처 사이에는 아들 윤후가 있으며, 윤후는 어린 시절 방송을 통해 많은 사랑을 받은 바 있다. 현재는 해외에서 대학 생활 중이다. 윤민수는 “이혼은 오랜 기간 고민해온 결정이었다. 아이가 성장한 뒤가 적기라고 판단했다”며, “윤후와도 많은 대화를 나눴고, 쿨하게 ‘그건 엄마 아빠 인생’이라며 받아들여줬다”고 전했다.
특히 눈길을 끈 부분은, 이혼 후에도 여전히 전처와 함께 생활 중이라는 사실이다. 윤민수는 “아직 함께 지내고 있다. 정리할 부분이 많은데, 집이 매매돼야 서로 생활을 분리할 수 있는 상황”이라며 이유를 밝혔다. 이어 “어쩌다 보니 아직 같이 지내게 됐다”고 솔직하게 덧붙였다.
윤민수의 어머니 역시 “같이 지내는 거 알고 있었다”고 밝혔다.
