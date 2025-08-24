‘전처와 한집살이’ 윤민수, 이유는?[TV핫스팟]

사진= SBS '미운 우리 새끼' 방송 화면 캡처

가수 윤민수가 이혼 후에도 전처와 함께 살고 있다는 사실을 공개해 화제를 모으고 있다.

24일 방송된 SBS 예능 프로그램 미운 우리 새끼에는 윤민수가 게스트로 출연해 지난해 알려진 이혼 소식과 그 뒷이야기를 털어놨다. 그는 “이혼 기사가 난 건 작년이지만, 실제로 서류상 정리된 건 두 달 전”이라며, “그 당시엔 개인적으로 서로 안 좋은 일들이 있었고, 그걸 해결한 후에 정리하기로 했다”고 설명했다.

윤민수는 “이혼 사유를 딱 잘라 말하긴 어렵다. 모든 부부가 그렇듯 명확하지 않은 점이 있다”며, “우린 어릴 때 결혼해 친구처럼 잘 지내는 사이였다. 서로의 삶을 응원해주자는 마음이었다”고 덧붙였다.

윤민수와 전처 사이에는 아들 윤후가 있으며, 윤후는 어린 시절 방송을 통해 많은 사랑을 받은 바 있다. 현재는 해외에서 대학 생활 중이다. 윤민수는 “이혼은 오랜 기간 고민해온 결정이었다. 아이가 성장한 뒤가 적기라고 판단했다”며, “윤후와도 많은 대화를 나눴고, 쿨하게 ‘그건 엄마 아빠 인생’이라며 받아들여줬다”고 전했다.

특히 눈길을 끈 부분은, 이혼 후에도 여전히 전처와 함께 생활 중이라는 사실이다. 윤민수는 “아직 함께 지내고 있다. 정리할 부분이 많은데, 집이 매매돼야 서로 생활을 분리할 수 있는 상황”이라며 이유를 밝혔다. 이어 “어쩌다 보니 아직 같이 지내게 됐다”고 솔직하게 덧붙였다.

윤민수의 어머니 역시 “같이 지내는 거 알고 있었다”고 밝혔다.

