김기동 서울 감독의 믿음 “잘 준비해서 오늘처럼 이기면 돼”

김기동 감독이 이끄는 프로축구 K리그1 FC서울은 24일 서울월드컵경기장에 끝난 울산 HD와의 하나은행 K리그1 2025 27라운드 홈경기에서 3-2로 승리했다. 변곡점을 찍었다. 2경기 연속 무승을 지우고 시즌 10승을 달성했다. 승점 40(10승10무7패)으로 5위를 유지했다.

공백을 잘 지웠다. 주전 수비수 김주성(산프레체 히로시마)은 J리그로 이적했고, 린가드는 경고누적, 박수일은 퇴장 징계로 결장했다. 정승원과 문선민마저 공백으로 자리를 비우고 있다. 김 감독은 “좋은 상황이 아니었다. 선수들이 많이 빠졌는데, 새로운 선수들이 합류하면서 많은 것을 느꼈다. ‘할 수 있다’는 생각이 들었다”면서 “어린 선수, 다른 선수들이 책임감 있게 해줘서 승리가 있었다. 기존 선수들과 경쟁하면서 간다면 더 팀이 단단해질 것”이라고 미소 지었다.

결장한 린가드 대신 김진수가 주장 완장을 찼다. 김진수는 최준과 조영욱의 득점을 어시스트하며 맹활약했다. 김 감독은 “항상 팀에 에너지를 주는 선수”라며 “우리가 부족했던 과감함이나 투쟁심이 있는 선수다. 선수들에게도 얘기를 해주며 좋은 역할을 하고 있다. 팀에 없어선 안 된다”고 엄지를 치켜세웠다.

올 시즌 서울에게 연승은 너무나 힘들다. 김 감독은 “흐름이 중요하다. 우리는 흐름을 살리지 못했다. 이번 기회를 통해서 연승으로 갈 수 있는 부분이 더 나오지 않을까”라며 “김천전에서 졌지만, 6경기 만에 패배였다. 라커룸에서 선수들에게 안 좋은 얘기를 하기도 했다. 6골을 먹나, 1골을 먹나 똑같은 패배다. 하지만 오늘처럼 잘 준비해서 이기면 된다”고 목소리를 높였다.

