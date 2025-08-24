대표팀과 다른 어려움···신태용 울산 감독 “처음 느낀 힘듦, 9월 알차게 보내야”

신태용 울산 HD 감독. 사진=한국프로축구연맹 제공

“정말 어렵네요.”

신태용 감독이 이끄는 프로축구 K리그1 울산 HD는 24일 서울월드컵경기장에서 끝난 FC서울과의 하나은행 K리그1 2025 원정경기에서 2-3으로 패배했다. 신태용 감독 체제 후 2연패다. 울산은 승점 34(9승7무11패)로 8위에 머물렀다.

‘특급 소방수’라 불리며 등장했으나, 어려운 팀 상황을 단숨에 바꾸긴 어렵다. 부임 후 1승2패다. 경기 후 만난 신 감독은 “8월은 많이 힘들 거라고 생각했다. 2승2패를 기록하면 성공적이지 않을까”라며 “9월 A매치 기간이 중요하다. 찬 바람이 불면 치고 올라갈 수 있을 것”이라고 말했다.

한정된 로스터로 자신만의 색깔을 내야 한다. 대표팀과 다른 부분이다. 신 감독은 “실점 부분을 보면 맨투맨와 위치선정에 소홀한 장면이 있었다. 승리를 위해 베스트11을 짜고 있으나 선수들이 많이 지쳐있다”며 “대표팀은 마음에 드는 선수를 뽑아서 내가 원하는 축구를 할 수 있다. 하지만 중간에 오니 선수 등록도 끝났고, 만들 수 있는 재료가 한계가 있다. 처음 느낀 힘듦이다. 9월을 알차게 보내지 않으면 패가망신할 수 있다고 경계하고 있다”고 전했다.

몸싸움과 기동력을 강조하는 현 기조는 유지할 계획이다. 신 감독은 “패하긴 했지만 선수들이 마지막까지 포기하지 않고 싸웠다. 한 단계 더 업그레이드되면 좋은 결과를 가져올 수 있을 것”이라면서도 “스트라이크나 공격 자원이 부족한 부분은 아쉽다”고 돌아봤다.

