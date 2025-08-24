끊임없는 변수 이겨낸 FC서울…최준·조영욱·황도윤 골, 울산에 3-2 승

FC서울 최준. 사진=한국프로축구연맹 제공

상승세를 위한 변곡점을 찍었다.

김기동 감독이 이끄는 프로축구 K리그1 FC서울은 24일 서울월드컵경기장에서 열린 울산 HD와의 하나은행 K리그1 2025 27라운드 홈경기에서 3-2로 승리했다. 서울은 승점 40(10승10무7패)으로 5위를 유지했다. 반면 울산은 승점 34(9승7무11패)로 8위에 자리했다.

경기 전 김기동 감독은 각자의 역할을 강조했다. 각종 변수로 선수 이탈 공백이 큰 만큼, 각자 제 몫을 다하며 팀워크를 발휘해야만 승리할 수 있다는 의미다. 최근 ‘F1 더 무비’를 관람한 이유와도 궤를 같이한다. 김 감독은 “계속 변수가 생긴다. 우리가 정말 중요한 시점인데 선수들이 생각지도 못하게 빠진다. 변수들이 계속되니 힘을 못 받는 느낌”이라며 “영화를 보면 바퀴를 끼는 속도가 늦거나, 공구를 놓치거나 하는 작은 일로 문제가 생긴다. 우리도 마찬가지다.준비한 부분에서 실수가 나온다. 어느 위치에 누가 있어야 하는지, 어떤 역할을 해야 하는지 다 정해놨다”고 설명했다.

뼈아픈 패배를 지웠다. 서울은 직전 김천전에서 2-6의 대패를 경험했다. 주전 수비수 김주성의 빈자리가 그대로 드러났다. 수비 조직력이 완전히 무너진 듯했다. 주축이 빠진 만큼 공백을 메우는 게 중요했다. 각자의 역할을 더 충실히 해야 했던 배경. 이날 서울은 울산을 2골로 막아냈다.

공격에서도 한발 더 뛰었다. 린가드의 경고누적, 박수일의 퇴장 징계로 인한 결장과 정승원, 문선민의 부상 공백을 팀워크로 채웠다. 선제골은 최준이 신고했다. 전반 7분 김진수가 페널티박스 바깥에서 어렵게 문전으로 올린 공을 위로 튀어 올라 마무리했다. 친정팀을 상대 골이자 시즌 첫 골인만큼 더욱 값졌다.

흔들리지 않았다. 서울은 전반 22분 울산 고승범에게 실점했으나, 연거푸 득점포를 가동하며 울산을 지웠다. 조영욱이 역전골로 분위기를 다시 잡았다. 전반 30분 왼쪽 측면에서 김진수가 올린 왼발 크로스를 조영욱이 헤더로 깔끔하게 처리했다. 황도윤은 추가골로 쐐기를 박았다. 전반 39분 안데르손의 패스를 받아 페널티박스 안에서 받았다. 수비수와의 경쟁을 뿌리치고 오른발 슈팅으로 왼쪽 골망을 뚫었다. 2023시즌에 데뷔한 2003년생 황도윤의 K리그 데뷔골이다.

다만 마지막 장면은 아쉬움을 남겼다. 집중력이 부족했다. 후반으로 갈수록 울산의 슈팅 수가 급격히 늘어났다. 서울은 결국 후반 추가 시간 에릭의 공세를 이기지 못하고 실점했다.

한편 포항 스틸러스는 선두 전북 현대를 3-1, FC안양은 대전 하나시티즌을 3-2로 꺾었다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

