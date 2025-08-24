장윤정, 도경완♥ 깎아내린 아나운서에 일침[전문]

사진= LG헬로비전 제공

가수 장윤정이 남편 도경완 아나운서를 향한 발언에 대해 단호한 입장을 밝혔다.

장윤정은 24일 자신의 SNS에 KBS 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 관련 기사를 공유하며 “친분도 없는데 허허”라고 운을 뗀 뒤, “상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 ‘농담’이나 ‘장난’으로 포장될 수 없습니다. 가족 사이에 ‘서브’는 없습니다”라고 강하게 말했다.

사진= KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 방송 화면 캡처

앞서 방송에서는 아나운서 엄지인이 후배 김진웅, 김종현과 함께 결혼정보회사를 방문하는 장면이 그려졌다. 이 과정에서 엄지인은 “아나운서 중 장가 잘 간 친구가 도경완이다”라고 언급했다.

그러자 김진웅 아나운서는 “저는 도경완 선배처럼은 못 산다. 누군가의 서브가 돼서는 못 살겠다”며, “결례가 될 수도 있지만 사실”이라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

해당 발언에 엄지인은 “도경완이 왜 서브냐”며 반문했고, 김진웅은 “저는 그렇게는 못 살 것 같다”고 재차 강조했다. 스튜디오에서 이 장면을 본 전현무는 “자존심이 너무 센 거 아니냐”며 반응했다.

한편 김진웅 아나운서는 이상형으로 배우 김고은, 원지안, 그리고 걸그룹 르세라핌의 카즈하를 꼽았고, 이에 이지혜는 “그런 분들을 만나려면 서브로도 부족하다. 서서브로 살아야 한다”고 꼬집으며 출연진들의 웃음을 자아냈다.

장윤정과 도경완은 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있으며, 방송가 대표 잉꼬부부로 불린다.

이하 장윤정 SNS 글 전문 친분도 없는데 ....허허.... 상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 ‘농담’이나 ‘장난’으로 포장 될 수 없습니다 가족 사이에 ‘서브’는 없습니다

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]