‘♥예비신부와 결혼 앞둔’ 김종국, 부상 소식 전해 “어깨 다쳤다”[TV핫스팟]

사진= 뉴시스

가수 겸 방송인 김종국이 최근 어깨 부상 사실을 전하며 눈길을 끌었다.

사진= SBS ‘런닝맨’ 방송 화면 캡처

24일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’에서는 특출난 체대생들과 함께하는 ‘런닝 양말 헌터스’ 미션이 펼쳐졌다. 이날 유도 국가대표 김하윤, 김민종을 중심으로 팀이 나뉘는 과정에서 멤버들 간 치열한 견제가 이어졌다.

지석진은 “김종국이 있는 팀이 유리하다”며 견제성 발언을 했고, 이에 김종국은 “아니다. 나 어깨 다쳤다. 지금 부상 이슈가 있다”고 고백했다. 예상치 못한 부상 소식에 지석진은 “그거 좋은 소식이네. 우리한테는 늘 좋은 소식이야”라며 장난스러운 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

사진= SBS ‘런닝맨’ 방송 화면 캡처

이를 들은 하하는 “어깨 다쳤다는데 좋은 소식이라니”라며 폭소했고, 유재석은 “삶을 긍정적으로 바라봐야 한다”며 유쾌하게 분위기를 살렸다. 이어 지석진은 “언젠가 금방 나을 거 아니냐. 네가 안 낫는 병은 아니잖아”라고 덧붙였고, 김종국은 “그렇지, 그렇지”라며 웃으며 맞장구쳤다.

한편, 김종국은 9월 5일 비연예인 예비 신부와 결혼식을 올릴 예정이다. 운동과 자기 관리로 유명한 그가 어깨 부상 회복 후 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]