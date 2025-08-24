‘데뷔 20주년’ 슈퍼주니어, 데뷔곡 ‘트윈스’ 타고 시간여행

그룹 슈퍼주니어가 24일 서울 송파구 KSPO DOME에서 월드투어 '슈퍼쇼10' 서울의 마지막날 공연을 열었다. SM엔터테인먼트 제공

“우리는 슈퍼주니∼어에요!”

24일 서울 송파구 KSPO DOME에서 슈퍼주니어 데뷔 20주년 기념 투어 ‘슈퍼쇼10(SUPER SHOW 10)’ 마지막날 공연이 열렸다.

20주년을 기념하는 ‘슈퍼쇼10’의 첫 곡은 슈퍼주니어를 세상에 처음 소개한 데뷔곡 ‘트윈스’였다. 2005년 발표한 데뷔곡 ‘트윈스’로 슈퍼주니어와 엘프와 시간 여행이 시작됐다.

함성 속에 공연의 서막을 알린 멤버들은 2006년 발표한 ‘U’와 2009년 발표한 ‘너라고’로 이어지는 ‘그때 그 노래’로 무대를 채웠다. 2017년 발표한 ‘블랙수트’와 2014년 발표한 ‘마마시타’가 울려퍼지자 객석에서는 노래에 맞춘 응원법과 함성이 끝없이 울려퍼졌다. 팬들은 금빛의 응원봉의 물결과 함께 그때 그 응원법을 추억하며 외쳤다. 이어진 VCR 영상을 통해 지난 20년 간 슈퍼주니어의 활동기가 그려져 추억을 불러일으켰다.

슈퍼주니어의 20년 내공을 확인할 수 있는 3일 간의 여정이다. 슈퍼주니어는 데뷔곡 부터 20주년을 기념해 지난 7월 발표한 정규12집 ‘슈퍼주니어 이오(Super Junior25)’의 수록곡 무대까지 최초로 선보였다.

슈퍼주니어의 과거, 현재, 미래까지 20년 역사를 볼 수 있었다. 은혁은 “오늘 서울에서 막콘을 마치고 월드투어를 떠난다. 내년 3월까지 총 24회 투어가 예정되어 있다”며 “30만 관객을 만나고 돌아올 텐데 다치지 않고 다녀올 수 있도록 응원해달라”고 당부했다.

3일간 열린 ‘슈퍼쇼10’은 총 3만 객석이 전석 매진됐다. 국내를 포함해 일본, 홍콩, 마카오, 인도네시아, 영국, 스페인, 아랍에미리트 등 전 세계 14개 지역 극장에서 동시 상영됐으며 23일과 24일 공연은 비욘드 라이브 및 위버스를 통해 온라인 생중계됐다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

