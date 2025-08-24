신재영, 신들린 슬라이더로 불꽃야구 에이스 되나

불꽃야구 방송 예고 화면. 스튜디오 C1 제공

불꽃 파이터즈가 10연승 도전에 고비를 맞는다.

오는 25일 방송되는 스튜디오C1 야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구’ 17화에서는 동아대의 지칠 줄 모르는 공세에 당황하는 파이터즈의 모습이 그려진다.

마운드에서 자신의 공을 뿌리는 신재영을 보던 파이터즈 영건들은 감탄을 감추지 못한다. 동아대 역시 그의 주무기인 슬라이더를 보곤 “(공이) 말이 안 돼”라며 혀를 내두른다.

신재영은 신인왕 출신 답게 자신감 있는 투구로 자신의 가치를 증명한다. 호투가 이어지자 파이터즈 더그아웃에서는 신재영을 ‘에이스’로 칭하는 목소리가 들리고 박수까지 터져 나와 그의 투구에 관심이 쏠린다.

오랜만의 등판에도 씩씩하게 제 공을 뿌리던 신재영은 긴 이닝 소화에 과부하가 걸린다. 하필 이때 동아대 타율 1위 선수가 등장하고, 신재영의 평정심이 흔들리기 시작한다고. 여기에 생각지 못한 일들이 겹치며 상황이 더욱 불리해져 간다. 동아대가 이 틈을 파고들지, 신재영이 이 위기를 극복할 수 있을지 귀추가 주목된다.

