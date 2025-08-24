폭스바겐 공식 딜러 클라쎄오토, 동래 전시장·문현 서비스센터 오픈

폭스바겐코리아의 공식 딜러사 클라쎄오토(대표: 한영철)는 부산 동래 전시장과 부산 문현 서비스센터를 공식 오픈하며, 부산 지역 내 고객 접점을 강화한다.

새롭게 오픈한 동래 전시장은 연제구 교대역 도보 2분 내외의 거리에 자리 잡고 있으며, 서면, 해운대, 남구, 금정구 등 부산 주요 생활권에서도 접근이 용이해 고객 방문 편의성을 높였다. 총 7대의 차량을 전시할 수 있는 동래 전시장은 여유로운 주차 공간과 안락한 고객 라운지를 갖춰 내방 고객에게 더욱 쾌적하고 편리한 환경을 제공한다.

클라쎄오토는 이번 동래 전시장 오픈을 기념해 전용 시승 코스에서 골프, 아틀라스, 투아렉 등 주요 모델의 주행 성능을 직접 경험할 수 있는 고객 시승 이벤트를 진행한다. 시승 완료 고객 전원에게는 차량용 디퓨저 사은품이 제공된다. (한정 수량, 재고 소진 시 종료)

동래 전시장과 함께 오픈한 문현 서비스센터는 문현역과 지게골역에서 도보 7분 이내 거리에 위치해 접근성이 뛰어나며, 연면적 1,224.9㎡, 지상 3층 규모로 조성됐다.

서비스센터는 총 5개의 워크베이를 비롯해 판금 부스 2개, 도장 부스 1개, 샌딩 부스 1개의 시설을 도입해 일반 수리와 판금•도장 수리까지 폭넓게 대응할 수 있는 정비 역량을 갖췄다. 폭스바겐 전용 정비 장비와 공식 교육을 이수한 전문 테크니션, 고객 맞춤 상담을 진행하는 전문 어드바이저가 고객에게 빠르고 정확한 서비스를 제공한다.

고객 편의를 위한 넉넉한 주차 공간과 수리 시간 동안 편안하게 대기할 수 있는 고객 라운지 등도 마련했다.

서울 및 수도권 지역에서 전시장 및 서비스센터를 운영해 온 클라쎄오토는 지난 4월 해운대 서비스센터를 오픈해 부산 지역 기존 출고 고객에 대한 서비스를 강화하고 있다. 또한, 지난 5월 부산 해운대 임시 전시장 오픈에 이어 이번에 동래 전시장 및 문현 서비스를 신규 오픈함에 따라 부산 지역 네트워크를 본격적으로 확장했다.

클라쎄오토 한영철 대표는 “부산 고객들이 더 편안하게 전시장과 서비스센터를 찾을 수 있도록 동래 전시장과 문현 서비스센터의 입지를 전략적으로 선정했다”라며 “폭스바겐만의 브랜드 가치와 변치 않는 고품질 서비스를 제공하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

폭스바겐 공식 딜러 클라쎄오토는 현재 서울 지역 3개 전시장(용산 한강대로, 동대문, 중고차 사업부)와 경기지역 3개 전시장(수원, 일산, 구리), 부산지역 2개 전시장(해운대, 동래) 총 8개 전시장과 서울 지역 2개 서비스센터(성수, 용산 한강대로), 경기지역 3개 서비스센터(수원, 일산, 구리), 부산 지역 2개 서비스센터(해운대, 문현) 등 총 7개 서비스센터를 운영하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]