행복한 SON쿼카! 미국에서도 “월드클래스”

손흥민이 LAFC 이적 3경기 만에 MLS 데뷔골을 터트렸다. 24일 댈러스전에서 프리킥으로 득점한 뒤 그라운드를 달리며 환호하고 있다. 사진=LAFC SNS 캡처

‘찰칵 세리머니’가 미국에서도 이어진다. 손흥민(LAFC)이 이적 3번째 경기서 데뷔골을 신고하면서 ‘월드 클래스’ 면모를 자랑했다.

손흥민은 24일 미국 텍사스주 댈러스의 도요타 스타디움에서 끝난 2025 미국 메이저리그 사커(MLS) FC댈러스와의 원정경기에서 득점포를 가동했다. 최전방 공격수로 선발 출전해 풀타임을 소화한 손흥민은 전반 6분 그림같은 프리킥 골을 작렬했다. 미국 무대 데뷔 골이다. 손흥민의 득점으로 1-1 무승부를 기록한 LAFC는 3경기 무패(1승2무)를 달리며 서부 콘퍼런스 4위(승점 41·11승8무6패)에 올랐다.

MLS 1호 찰칵 세리머니다. 손흥민은 부앙가가 얻어낸 프리킥 기회에 키커로 나섰다. 페널티박스 바깥에서 오른발 슈팅을 때려 골문 좌측 상단에 꽂았다. 댈러스 골키퍼 마이클 콜로디가 몸을 날렸으나 손이 닿지 않을 정도로 강력한 슈팅이었다. 손흥민의 데뷔골에 동료들은 달려가 뜨겁게 포옹하며 격한 축하를 보냈다.

사진=LAFC SNS 캡처

‘손흥민 효과’다. 손흥민 합류 후 LAFC의 공격이 달라졌다. 손흥민은 지난 11일 시카고전에서 페널티킥을 유도하며 인상적인 데뷔전을 치렀고, 18일 뉴잉글랜드전에서 선발로 나서 1호 어시스트를 기록하며 MLS 첫 공격 포인트를 신고했다. 이번 댈러스전에서 득점까지 성공하며 2경기 연속 공격 포인트를 작성했다.

축구 통계 매체 풋몹에 따르면 이날 손흥민은 슈팅 8회, 유효 슈팅 3회, 패스 성공률 81%(35/43) 등을 기록했다. 특히 경기 최다 기회 창출(8회)을 기록하며 LAFC의 공격을 이끌었다. 경기 공식 최우수선수(POM·플레이어 오브 더 매치)도 2경기 연속 차지했다. 당연히 최고 평점도 따랐다. 풋몹은 8.7, 소파스코어는 8.6을 부여했다.

손흥민은 경기 후 인터뷰에서 “팀에 합류한 지 2주 정도 됐다. 동료와 호흡을 맞추며 매 순간을 즐기고 있다”며 “MLS와 LAFC에서 첫 득점에 성공한 것은 기쁘지만, 가장 중요한 것은 승점 3을 획득하는 것이다. 그런 면에서는 실망스럽다”고 전했다.

사진=LAFC SNS 캡처

빛난 건 경기력뿐이 아니다. 손흥민이 LAFC의 중심을 잡는다. 주장은 요리스지만 골키퍼라는 특수한 포지션인 만큼, 필드에선 손흥민이 긍정적인 에너지를 불어넣는다. 이고르 헤수스가 부상으로 쓰러지자 가장 먼저 달려갔다. 심판에게 경기 중단을 요청하는 동시에 의료진을 불러 상태를 확인했다. 비디오 판독(VAR) 상황에선 적극적으로 심판과 소통했고, 경기 후 판정에 불만을 가진 부앙가가 심판에게 다가가자 말리기도 했다. 현지 중계사는 “손흥민은 먼 거리에서 슈팅을 시도, 골을 넣었을 뿐만 아니라 팀에 열정과 에너지를 가져왔다. LAFC에 큰 영향을 미치고 있다”고 엄지를 치켜세웠다.

찬사가 쏟아진다. 이날 손흥민과 함께 땀을 흘린 수비수 은코시 타파리는 “프리킥 상황에서 상대 골대 상단 구석을 보고 있었다. 이때 마법처럼 손흥민의 슈팅이 그곳에 꽂혔다”며 “손흥민이 LAFC에서 뛴 세 경기는 루브르 박물관에 전시해야 한다”고 엄지를 치켜세웠다.

사진=LAFC SNS 캡처

미국 언론 NBC는 “손흥민이 오른발을 휘두르는 순간, 토트넘 팬들이 너무 잘 알고 있는 마법을 LAFC 팬들도 처음 맛봤다”며 “손흥민이 세계 축구계에서 가장 사랑받는 인물 중 한 명이 된 이유를 다시 깨닫게 해줬다”고 평가했다. 이어 “잊을 수 없는 골, LA에서 손흥민의 이야기가 화려하게 시작됐다”고 덧붙였다. 스포츠 전문 매체 월드 사커 토크도 “톱클래스의 프리킥으로 메이저 리그 사커에서 득점을 열었다”고 전했다.

MLS도 ‘월드클래스’라며 찬사를 아끼지 않았다. 공식 홈페이지를 통해 “손흥민이 MLS에서 자신의 기량을 빠르게 입증했다”며 “손흥민이 MLS에서 월드클래스급 데뷔골을 터트렸다. 다음 주말 샌디에이고 FC와 홈 데뷔전에 대한 기대감이 커졌다”고 짚었다.

손흥민은 다음 달 1일 BMO스타디움에서 샌디에이고FC를 상대로 홈 데뷔전을 치른다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]