화사, 파격 스타일링+탄탄 복근…건강미의 정석

사진 화사 인스타그램 캡처

사진 화사 인스타그램 캡처

사진 화사 인스타그램 캡처

마마무 화사가 워터 페스티벌 무대에서 독보적인 존재감을 뽐냈다.

화사는 지난 23일 경기 과천 서울랜드에서 열린 ‘2025 CassCool Festival’ 무대에 올라 화려한 무대를 꾸몄다.

화사는 이날 자신의 인스타그램에 무대 비하인드 컷을 공개하며 “Cass cool. 졌어 습도한테”라는 위트 있는 글로 팬들과 소통했다.

화사는 크롭 티셔츠를 한껏 올려 속옷 상의와 선명한 복근을 드러내는가 하면 핫팬츠 위에 팬티를 덧댄 과감한 스타일링으로 눈길을 끌었다.

사진 화사 인스타그램 캡처

사진 화사 인스타그램 캡처

특히 잘록한 허리라인과 탄탄한 각선미가 돋보이며 ‘건강미의 아이콘’다운 매력을 발산했다. 무대 후반부에는 힐을 벗고 맨발 퍼포먼스를 선보이며 자유분방하면서도 파워풀한 에너지를 전했다. 복근까지 눈에 띄었다.

무대 위에서 역동적인 포즈를 취한 화사는 대기실에서도 선글라스를 쓰고 환하게 웃었다. 손잡이 선풍기를 들고 더위를 이기려는 듯 노력하는 모습에 팬들은 걱정의 댓글을 남기기도 했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]