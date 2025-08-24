‘션 심은데 션 났다’…딸 하음·아들 하랑, 기부 선행 베풀어

션 인스타그램 캡처.

션·정혜영 부부의 자녀가 따뜻한 선행으로 훈훈함을 자아내고 있다.

션은 24일 자신의 인스타그램을 통해 딸 하음과 아들 하랑의 기부 소식을 알렸다.

션은 “하음아 미술로 친구들과 클럽을 만들어 작년에 시작한 장애와 비장애의 경계를 넘어 예술로 한 마음이 되는 뜻깊은 전시 ‘마음으로 연결된 우리’ 가 올해 2번째 전시도 성황리에 잘 마치고, 전시 수익금 2010만0533원을 푸르메재단 넥슨 어린이 재활병원에 따뜻한 마음과 함께 전달해줘서 고마워”라고 말했다.

이어 “올해는 하랑이도 함께 참여해서 미술 작품도 같이 전시하고 디자인헌 티셔츠도 판매를 해서 마음을 보태줘서 고맙고 더욱 뜻 깊었었던거 같아”라고 뿌듯한 마음을 드러냈다.



션은 그동안 아이를 키우면서 전한 따뜻한 마음을 하나씩 회상하며 더욱 의미있는 하루를 기록했다. 특히 하랑은 션을 따라 기부런을 실천하며 선한 영향력을 펼치고 있다. 션은 “하랑이 너 하나가 잘 되는 거보다 너 때문에 세상이 잘 되기를, 그리고 너를 통해 세상이 조금 더 행복한 세상이 되길”이라는 바람을 전하며 자녀에 대한 애정을 표했다.

함께 공개된 사진에는 션·정혜영 가족이 수익금 전달식에 참여해 기념 사진을 남기는 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 하음과 하랑도 미소로 전달식에 참여했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]