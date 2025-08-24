‘션 심은데 션 났다’…딸 하음·아들 하랑, 기부 선행 베풀어

션·정혜영 부부의 자녀가 따뜻한 선행으로 훈훈함을 자아내고 있다.
션은 24일 자신의 인스타그램을 통해 딸 하음과 아들 하랑의 기부 소식을 알렸다.
션은 “하음아 미술로 친구들과 클럽을 만들어 작년에 시작한 장애와 비장애의 경계를 넘어 예술로 한 마음이 되는 뜻깊은 전시 ‘마음으로 연결된 우리’ 가 올해 2번째 전시도 성황리에 잘 마치고, 전시 수익금 2010만0533원을 푸르메재단 넥슨 어린이 재활병원에 따뜻한 마음과 함께 전달해줘서 고마워”라고 말했다.
이어 “올해는 하랑이도 함께 참여해서 미술 작품도 같이 전시하고 디자인헌 티셔츠도 판매를 해서 마음을 보태줘서 고맙고 더욱 뜻 깊었었던거 같아”라고 뿌듯한 마음을 드러냈다.
션은 그동안 아이를 키우면서 전한 따뜻한 마음을 하나씩 회상하며 더욱 의미있는 하루를 기록했다. 특히 하랑은 션을 따라 기부런을 실천하며 선한 영향력을 펼치고 있다. 션은 “하랑이 너 하나가 잘 되는 거보다 너 때문에 세상이 잘 되기를, 그리고 너를 통해 세상이 조금 더 행복한 세상이 되길”이라는 바람을 전하며 자녀에 대한 애정을 표했다.
함께 공개된 사진에는 션·정혜영 가족이 수익금 전달식에 참여해 기념 사진을 남기는 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 하음과 하랑도 미소로 전달식에 참여했다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]